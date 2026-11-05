De qualquer forma, se a IA estiver numa situação em que prefira que a humanidade desapareça, de que maneiras ela poderia fazer isso acontecer? Para isso existem muitas possibilidades: pandemias artificiais, a fabricação de máquinas microscópicas que se autorreplicam, destruir a rede elétrica, bloquear humanos da internet e do mundo digital, a tomada de controle dos arsenais nucleares. Existem muitas formas pelas quais IAs poderiam retirar o poder dos humanos quando deixassem de precisar de nós. Provavelmente não seria tão difícil.