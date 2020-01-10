Governo francês promete ajuste em projeto da reforma da previdência

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

O governo francês anunciou que apresentará "propostas concretas" aos sindicatos do país neste sábado (11), em busca de um acordo que paralise os protestos nacionais contra o projeto de reforma da Previdência proposto pelo presidente Emmanuel Macron.

"Avançamos", declarou o primeiro-ministro, Édouard Philippe, após se reunir na sexta (10) com líderes sindicas, em Paris. "Amanhã enviarei por escrito às organizações sindicais e patronais propostas concretas que poderiam ser a base de um acordo." Philippe se reúne esta noite com Macron.

Laurent Berger, secretário-geral da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), o maior sindicato francês, também acenou para a possibilidade de uma aproximação ao afirmar que o primeiro-ministro tinha dado sinais de abertura em relação à controversa proposta de fazer os franceses trabalharem até os 64 anos para obter aposentadoria integral -dois anos a mais que a idade oficial atual.

Contudo, outros sindicatos, que querem a retirada total da proposta da reforma, se mostraram menos otimistas e pediram uma ampliação das manifestações e paralisações.

O texto enviado aos administradores da Previdência para apreciação diz que a idade de aposentadoria para uma pensão integral será elevada progressivamente até chegar a 64 anos para quem nasceu a partir de 1965 e vai se aposentar de 2027 em diante.

Segundo a proposta, a idade de aposentadoria continuará sendo de 62 anos, mas os trabalhadores que saírem neste ponto não receberão a pensão integral.

O projeto da reforma está gerando uma paralisação dos transportes ferroviários que chegou nesta sexta ao 37º dia, a mais longa na história do país.

Professores, médicos, enfermeiros, advogados e até bailarinos da Ópera de Paris se uniram à greve contra a reforma, que também visa eliminar os 42 esquemas de aposentadoria existentes atualmente, organizados por profissões, e fundi-la em um único.

A reforma objetiva simplificar a sistema previdenciário do país, sendo crucial para a ambição de Macron de tornar a força de trabalho mais flexível e competitiva globalmente.

O primeiro-ministro diz que a reforma deve resultar em um orçamento de pensão equilibrado e que aumentar a idade da aposentadoria é a melhor maneira de conseguir isso. A França gasta o equivalente a 14% do PIB em pagamentos de pensões.

Embora rejeite o aumento da idade da aposentadoria, que diz ser "cega e injusta", o CFDT concorda com o princípio central da proposta do governo, que é substituir os 42 sistemas de previdência da França e diferentes idades de aposentadoria por um sistema universal baseado em pontos com os mesmos direitos para todos.

Para Macron, conquistar o CFDT é crucial, já que o sindicato linha-dura CGT e outros querem que o projeto de reforma seja completamente retirado. O CGT, o maior sindicato entre os trabalhadores do setor público, começou esta semana a bloquear refinarias e tanques de combustível, aumentando o medo de uma escassez de .

Nas últimas semanas, o governo já fez uma série de concessões para policiais e militares, além de pilotos e controladores de tráfego aéreo, permitindo que eles continuem se aposentando mais cedo.

Para manter a pressão sobre o executivo, os sindicatos convocaram um novo dia de protestos e greves em todo o país no sábado.