Governo e oposição da Venezuela retomarão diálogo, diz Guaidó

Representantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , e da oposição se reunirão em breve na ilha caribenha de Barbados, anunciou neste domingo o líder oposicionista Juan Guaidó .

"Em atenção à mediação do governo do Reino da Noruega para pôr fim à tragédia que nós venezuelanos padecemos, haverá presença em uma reunião com representantes do regime usurpador em Barbados para estabelecer uma negociação de saída para a ditadura", afirmou Guaidó em comunicado. "Nossa principal motivação é encerrar o sofrimento dos venezuelanos e é por isso que seguiremos trabalhando até consegui-lo", disse ele.