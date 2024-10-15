Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Governo britânico estuda distribuir remédio contra obesidade para estimular volta ao trabalho
BBC Brasil

Governo britânico estuda distribuir remédio contra obesidade para estimular volta ao trabalho

O secretário de Saúde anuncia testes para entender o impacto de medicamentos para perda de peso na redução do desemprego.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 out 2024 às 19:30

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 19:30

Imagem BBC Brasil
Doenças relacionadas à obesidade custam ao sistema de saúde britânico 11 bilhões de libras (mais de R$ 80 bilhões) por ano Crédito: BBC
Propostas para oferecer remédios injetáveis para perda de peso a pessoas desempregadas que vivem com obesidade podem ser "muito importantes" para a economia e a saúde, afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à BBC.
Starmer, que se tornou primeiro-ministro do Reino Unido em julho de 2024, reconheceu que o NHS precisa de mais recursos financeiros e que o governo também precisa "pensar de forma diferente" para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.
As declarações foram feitas após o secretário de Saúde britânico, Wes Streeting, sugerir que as injeções poderiam ser usadas para ajudar as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho.
Algumas dessas injeções já são prescritas pelo NHS para o tratamento de obesidade e também para pessoas com diabetes.
O primeiro-ministro disse à BBC que as injeções seriam "muito úteis" para pessoas que querem e precisam perder peso.
"O medicamento é muito importante para o nosso NHS porque, sim, precisamos de mais dinheiro para o NHS, mas também precisamos pensar de forma diferente."
Streeting sugeriu que esses medicamentos poderiam ser "transformadores" para os indivíduos. Em um artigo para o Telegraph, o secretário de Saúde escreveu: "aumento da circunferência abdominal também está colocando uma carga significativa em nosso sistema de saúde."
"Os benefícios a longo prazo desses medicamentos podem ser monumentais em nossa abordagem para combater a obesidade."
Segundo Streeting, doenças relacionadas à obesidade custam ao NHS 11 bilhões de libras (mais de R$ 80 bilhões) por ano.
As declarações foram feitas após o governo anunciar um investimento de £279 milhões (R$ 2 bi) pela Lilly, a maior empresa farmacêutica do mundo, durante um encontro internacional de investimentos promovido por Keir Stamer.
Os planos anunciados no evento incluem testes reais sobre o impacto das injeções para perda de peso na redução do desemprego, conforme relatou a publicação britânica Telegraph.
Um estudo de cinco anos realizado pela Health Innovation Manchester e pela Lilly examinará se o uso do medicamento Mounjaro reduzirá o desemprego e o impacto no uso dos serviços do NHS, e será realizado na Grande Manchester.
Autoridades do NHS sugeriram que a distribuição do medicamento em toda a Inglaterra precisará ser feita de forma escalonada devido à alta demanda prevista.
Quase 250 mil pessoas deverão receber a injeção de Mounjaro nos próximos três anos, disseram os oficiais.
O secretário de Saúde acrescentou que as injeções para perda de peso também poderiam beneficiar a economia, reduzindo o número de dias de licença médica causados pela obesidade.
"As doenças relacionadas à obesidade fazem com que as pessoas tirem, em média, quatro dias a mais de licença médica por ano, enquanto muitos são forçados a abandonar o trabalho completamente", afirmou.
No entanto, as pessoas ainda precisarão assumir a responsabilidade de "levar a vida saudável mais a sério", já que "não se pode esperar que o NHS sempre cubra os custos de estilos de vida pouco saudáveis".
"Como país, estamos comendo mais, comendo de forma menos saudável e nos exercitando menos. Os custos para o indivíduo são claros – uma vida menos saudável e mais curta."
Alguns medicamentos para perda de peso já são prescritos pelo NHS.
O medicamento que suprime o apetite é vendido sob os nomes Wegovy – usado para tratar a obesidade – e Ozempic, para diabetes.
Ele vem em forma de injeção e imita o hormônio GLP-1, fazendo com que as pessoas se sintam mais saciadas e menos famintas.
Especialistas já alertaram no passado que o medicamento não é uma solução rápida ou um substituto para uma alimentação saudável e exercícios, e deve ser oferecido apenas sob supervisão médica.
Amanda Pritchard, CEO do NHS, afirmou que esses medicamentos serão uma "revolução" para a saúde pública e poderão reduzir o risco de diabetes, ataques cardíacos e derrames.
David A. Ricks, presidente e CEO da Lilly, disse: "Agradecemos a oportunidade de fazer parceria com o governo do Reino Unido para combater e prevenir doenças, além de acelerar a inovação para aprimorar os modelos de prestação de cuidados."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reino Unido Medicamento Inglaterra Obesidade Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados