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Nos EUA

Governador da Pensilvânia diz que estado é alvo de 'ataque partidário'

Segundo o governador da Pensilvânia, Tom Wolf, do Partido Democrata, 'a Pensilvânia terá uma eleição justa'

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:02
Pedidos de auxílio-desemprego sofreram redução nos Estados Unidos
A Pensilvânia é um estado no nordeste dos EUA Crédito: Tim Mossholder/ Pexels
O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, do Partido Democrata, classificou como um "ataque partidário" as declarações de vitória antecipada do presidente Donald Trump.
"Vamos ser claros: este é um ataque partidário às eleições da Pensilvânia, aos nossos votos e à democracia", escreveu o governador.
Sem mencionar diretamente o líder republicano, Wolf disse que os condados da Pensilvânia, um dos estados mais decisivos desta eleição, "estão trabalhando incansavelmente para processar votos o mais rápido e com a maior precisão possível".
"A Pensilvânia terá uma eleição justa e contaremos todos os votos", acrescentou.
Além dos votos desta terça (3), o estado ainda irá contabilizar as cédulas enviadas pelo correio que chegarem até a próxima sexta-feira (6), o que deve adiar em alguns dias uma decisão final sobre quem será o candidato vencedor.
Em 2016, Trump venceu HIllary Clinton na Pensilvânia por 48% a 47%. O estado representa 20 votos no Colégio Eleitoral.

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