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Crise Econômica

Gastos com coronavírus levam déficit dos EUA de junho a US$ 684 bilhões

A saída de dinheiro disparou para US$ 1,1 trilhão no mês passado, sendo que quase a metade do montante foi para empréstimos a pequenas empresas

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:35
Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia em todo o mundo Crédito: Freepik
O déficit orçamentário dos Estados Unidos ficou em US$ 684 bilhões em junho, quase o mesmo montante de todo o ano fiscal de 2019, com o gasto federal triplicando para combater a pandemia da covid-19 e diante da forte queda nas receitas tributárias. A saída de dinheiro disparou para US$ 1,1 trilhão no mês passado, sendo que quase a metade do montante foi para empréstimos a pequenas empresas no Programa de Proteção ao Salário, informou nesta segunda-feira (13) o Departamento do Tesouro.
As receitas federais recuaram 28% na comparação anual, a US$ 241 bilhões. Em parte isso ocorre pela decisão do governo de adiar prazos para a entrega de pagamentos de impostos até 15 de julho. A menor atividade econômica e a queda nos salários, porém, também influenciaram, segundo graduadas fontes do Tesouro.
Os números divulgados hoje estão em linha com as estimativas do Escritório Orçamentário do Congresso (CBO, na sigla em inglês), publicadas na semana passada. O CBO espera agora que o déficit orçamentário anual atinja US$ 3,7 trilhões no ano fiscal que termina em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

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