Gastos com coronavírus levam déficit dos EUA de junho a US$ 684 bilhões

Coronavírus está trazendo impactos à economia em todo o mundo Crédito: Freepik

O déficit orçamentário dos Estados Unidos ficou em US$ 684 bilhões em junho, quase o mesmo montante de todo o ano fiscal de 2019, com o gasto federal triplicando para combater a pandemia da covid-19 e diante da forte queda nas receitas tributárias. A saída de dinheiro disparou para US$ 1,1 trilhão no mês passado, sendo que quase a metade do montante foi para empréstimos a pequenas empresas no Programa de Proteção ao Salário, informou nesta segunda-feira (13) o Departamento do Tesouro.

As receitas federais recuaram 28% na comparação anual, a US$ 241 bilhões. Em parte isso ocorre pela decisão do governo de adiar prazos para a entrega de pagamentos de impostos até 15 de julho. A menor atividade econômica e a queda nos salários, porém, também influenciaram, segundo graduadas fontes do Tesouro.