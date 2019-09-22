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Show de fofurice

Garoto de 5 anos faz ensaio de fotos com os bisavós inspirado no filme "Up"

O pequeno Elijah, de apenas 5 anos, é tão obcecado pela história do filme que convenceu a família a participar de um ensaio inspiradíssimo!

Publicado em 

22 set 2019 às 10:06

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 10:06

Ensaio fotográfico inspirado no filme "Up" contou com a participação de um garotinho de 5 anos e seus bisavós Crédito: Rachel Perman / Divulgação
Um ensaio fotográfico inspiradíssimo invadiu as redes sociais pelo mundo todo. Apaixonado pela história do filme Up - Altas Aventuras, da Pixar, o garotinho norte-americano Elijah, de 5 anos, convenceu seus bisavós a se vestirem como os personagens do filme para uma sessão de fotos de aniversário. 
A rede CNN, no entanto, descobriu que trata-se muito mais do que uma história fofinha. A mãe de Elijah, a fotógrafa Rachel Perman, abraçou o ensaio de forma especial por estar vencendo um câncer diagnosticado logo após o garoto e sua irmã gêmea, Emilee, nascerem.
"Eu tinha medo de ver o quinto aniversário deles. A filha mais velha (Mikayla) tinha cinco anos na época e eu odiava não saber se conseguiria viver o mesmo tempo com eles que com ela", disse Perman à CNN.
Agora, cinco anos depois, o câncer de Perman está em remissão. Então, no aniversário dos gêmeos, ela decidiu fazer uma celebração especial.
"A inspiração para as sessões foi comemorar tudo o que meus filhos adoram", explicou ela. Emilee escolheu um unicórnio, então sua mãe optou por uma sessão de fotos com um cavalo vestido como o animal mítico. Elijah escolheu seu filme favorito, "Up".
"Elijah é viciado em 'Up' e já faz vários anos. É a única coisa que ele desenha e pinta (a casa com balões) e os únicos livros que ele quer comprar na biblioteca, e o único brinquedo que ele queria quando nós estavam na Disney World no ano passado", disse ela à CNN. 
"Ele ama 'Up!' Então, convidar seus bisavós foi minha ideia e uma surpresa para ele. Ele adorou que eles se vestissem! " Perman disse.
Richard e Caroline Bain - que se parecem muito com seus colegas de cinema Carl e Ellie - têm 90 anos este ano e ficaram emocionados em participar da sessão de fotos, disse Perman.

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