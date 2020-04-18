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Colapso na Saúde

Funcionários do sistema de saúde da Inglaterra podem parar de trabalhar

De acordo com o  jornal The Guardian, o alerta foi feito por um sindicato do setor neste sábado (18), após novas diretrizes do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 12:40

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 12:40

Médicos estão sendo enviados para ajudar no combate ao novo coronavírus
Médicos estão sendo enviados para ajudar no combate ao novo coronavírus Crédito: Ashkan Forouzani/ Unsplash
Médicos e enfermeiros do NHS, o sistema nacional de saúde britânico, ameaçam parar de trabalhar caso falte equipamento de proteção pessoal que eles utilizam ao tratar pacientes de Covid-19, informou o jornal The Guardian.
O alerta foi feito por um sindicato do setor neste sábado (18), após novas diretrizes do governo instruírem os funcionários a utilizarem aventais de plástico frágeis no lugar de aventais cirúrgicos, que oferecem a proteção adequada e estão com os estoques baixos.
O governo confirmou que 1 bilhão de itens de equipamentos de proteção individual deveriam ter sido entregues em todo o Reino Unido até o final de semana, mas os hospitais e asilos continuam sofrendo escassez. Mais de 50 profissionais de saúde já morreram.

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