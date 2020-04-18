Funcionários do sistema de saúde da Inglaterra podem parar de trabalhar

Médicos e enfermeiros do NHS, o sistema nacional de saúde britânico, ameaçam parar de trabalhar caso falte equipamento de proteção pessoal que eles utilizam ao tratar pacientes de Covid-19, informou o jornal The Guardian.
O alerta foi feito por um sindicato do setor neste sábado (18), após novas diretrizes do governo instruírem os funcionários a utilizarem aventais de plástico frágeis no lugar de aventais cirúrgicos, que oferecem a proteção adequada e estão com os estoques baixos.
O governo confirmou que 1 bilhão de itens de equipamentos de proteção individual deveriam ter sido entregues em todo o Reino Unido até o final de semana, mas os hospitais e asilos continuam sofrendo escassez. Mais de 50 profissionais de saúde já morreram.