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Pandemia

Número de mortos na Espanha supera 20 mil; mundo soma mais de 150 mil

São 4.499 novos casos positivos, num total de 191.726, confirmaram as autoridades. Desde o início da pandemia, 74.662 pessoas foram consideradas curadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 11:03

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 11:03

Espanha
Espanha Crédito: Pixabay
A Espanha registrou 565 mortes devido ao novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, atingindo um total de 20.043 óbitos no país, de acordo com o Ministério da Saúde espanhol. São 4.499 novos casos positivos, num total de 191.726, confirmaram as autoridades. Desde o início da pandemia, 74.662 pessoas foram consideradas curadas.
Globalmente, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o número de mortos pelo novo coronavírus (Covid-19) soma 154.694 e o de contaminações já é de 2,259 milhões. Outras 574.044 pessoas já se recuperaram da doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Também de acordo com a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, maior foco da doença no momento, já foram registrados 706.779 infectados.

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