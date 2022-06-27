Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Funcionária de lanchonete é morta nos EUA por excesso de maionese
Intolerância brutal

Funcionária de lanchonete é morta nos EUA por excesso de maionese

Cliente também atirou contra uma outra trabalhadora, que foi internada em estado grave

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 20:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 20:08
Uma funcionária de 26 anos de uma lanchonete da Subway morreu e outra, de 24, ficou ferida após um homem de 36 anos atirar contra elas porque o sanduíche que ele havia pedido chegou com "muita maionese", segundo informou o site norte-americano NBC News. O caso ocorreu neste domingo (26), por volta das 18h, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.
De acordo com o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton, o homem entrou no restaurante, pediu um sanduíche e, não contente com o resultado, resolveu atirar contra as duas trabalhadoras. Um dos proprietários da lanchonete, Willie Glenn afirmou ao canal de notícias FOX5 que o suspeito estava com raiva porque havia "muita maionese em um sanduíche". Ele ainda disse que as duas vítimas eram funcionárias de referência e que estavam no trabalho há menos de um mês.
"Todo mundo quer carregar uma arma. Todo mundo quer assustar alguém com uma arma. É assustador", disse ele à TV.
As duas funcionárias foram levadas para um hospital local. A mulher de 26 anos não resistiu aos ferimentos. Já a de 24 está em estado grave e, segundo a polícia, o filho dela, de apenas cinco anos, estava no estabelecimento na hora do crime.
O suspeito foi preso ainda na noite do crime. A polícia informou que não está dando mais informações sobre o caso porque as investigações estão em andamento. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Veja Também

Jovem ateia fogo em colega por atraso na entrega de lanches em SP

Childfree: restrição do convívio de crianças e adultos normaliza a intolerância

Brigas e assassinatos no trânsito expõem intolerância na vida em sociedade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados