Frio deixa 12 mortos e bate recorde negativo em Chicago

Ao menos doze pessoas morreram nesta quinta (31) em decorrência da onda de frio que atinge os Estados Unidos e que submeteu sete em cada dez americanos a temperaturas congelantes.

O clima adverso teria provocado mortes ao longo do país, entre elas a de um homem que desmaiou após retirar neve e congelou na garagem de sua casa, em Milwaukee, no estado de Wisconsin.

Em Iowa, autoridades disseram que quatro pessoas morreram nesta semana, entre elas um estudante cujo corpo foi encontrado nesta quarta (30). A temperatura estimada na hora de sua morte era de -29ºC, segundo o serviço climático nacional.

Há informações de mortes provocadas por chuvas em Ilinois, Minnesota, Indiana e Wisconsin, segundo autoridades. Nos hospitais, pacientes relatavam queimaduras causadas pelo frio.

Em Minneapolis, os termômetros marcaram -33ºC, com sensação térmica de -47ºC. Milwaukee registrou -28ºC, e Fargo, na Dakota do Norte, -36ºC. Em Chicago, a expectativa era que a temperatura desabasse para -32ºC na madrugada, um recorde.

O frio provocou ainda uma série de outros impactos no país. Em Minnesota, visitas a presidiários foram canceladas. Em Indiana, a coleta e reciclagem de lixo sofreram atrasos, enquanto em Wisconsin distribuidores deixaram de entregar cerveja, com medo de que a bebida congelasse.

Apesar das temperaturas congelantes, em Michigan, a governadora Gretchen Whitmer pediu aos moradores para desligarem seu aquecimento. Um incêndio em uma estação de gás natural no condado de Macomb, responsável por um quinto do armazenamento local de gás natural, interrompeu o fluxo de toda a unidade.

Até mesmo os correios americanos, que têm como lema a entrega dos produtos em quaisquer condições, foram forçados a suspender as entregas em lugares gélidos.

No transporte, mais caos. Mais de 4.800 voos foram cancelados nesta quarta e quinta. Desses, mais de 3.500 partiam ou tinham como destino Chicago.

A Amtrak, de transporte ferroviário, cancelou o serviço dos 55 trens que partem ou chegam a cidade todos os dias.

No Meio-Oeste americano, a quinta-feira ainda deve ser de temperaturas baixas, conforme o ar gelado se move em direção ao leste.