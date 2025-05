Mundo

Fraude no INSS: governo Lula anuncia ações de ressarcimento, sob pressão bolsonarista nas redes

INSS vai notificar possíveis prejudicados para devolver dinheiro, mas ainda não há prazo para pagamento

Publicado em 8 de maio de 2025 às 20:38

Pressionado pela oposição bolsonarista, que acusa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de corrupção em vídeos virais nas redes sociais, a gestão petista anunciou nesta quinta-feira (8/5) medidas para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).>

Até 9 milhões de possíveis prejudicados pela fraude serão notificados a partir de terça-feira (14/5) pelo aplicativo Meu INSS para que possam responder se autorizaram ou não descontos realizados por entidades associativas — instituições que, em tese, oferecem serviços a seus associados, em troca de mensalidades.>

A partir das respostas dos beneficiários, o INSS tentará reaver, junto às entidades, valores descontados indevidamente, inclusive judicialmente. A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou nesta quinta-feira um pedido de bloqueio de R$ 2,56 bilhões em bens de doze entidades associativas investigadas, com objetivo de garantir recursos para o ressarcimento.>

A gestão petista ainda não detalhou, no entanto, quando o ressarcimento será feito aos prejudicados caso as entidades não paguem o valor cobrado pelo INSS, já que batalhas judiciais costumam ser longas e não garantem a recuperação de tudo que foi roubado.>

Também não foi explicado se haverá algum tipo de correção do valor descontado sem autorização. Segundo apurou a BBC News Brasil, há discussões internas sobre atualização monetária e por juros.>

O governo não sabe ainda qual foi o valor total desviado, que pode chegar a bilhões de reais. A expectativa é identificar o montante após esse processo de notificação dos possíveis prejudicados.>

O anúncio sobre o ressarcimento ocorreu em meio à forte ofensiva do campo bolsonarista, que usa o escândalo para acusar a administração Lula de corrupção. Um vídeo sobre esse tema compartilhado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na terça-feira (6/5) viralizou.>

A publicação do Instagram somou mais de 129 milhões de visualizações em dois dias.>

Segundo investigação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF), o esquema começou antes da administração Lula, mas os valores desviados dispararam na sua gestão.>

"Estamos falando do desvio de valores bilionários, de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver", afirma Nikolas Ferreira, no vídeo.>

"E, é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que, no governo passado, tudo era culpa só do presidente, e, neste governo, nada é culpa do presidente?", continua o deputado.>

Governo e oposição trocam acusações sobre a responsabilidade pelo escândalo dos descontos associativos, mas o campo bolsonarista leva vantagem nas redes sociais.>

Um vídeo em resposta a Nikolas Ferreira foi gravado pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (RJ). A gravação tinha apenas 322 mil visualizações após 21 horas do seu compartilhamento no Instagram, enquanto o vídeo do bolsonarista já tinha dezenas de milhões após o mesmo tempo no ar.>

O principal argumento do governo contra a oposição é que o esquema já existia no governo de Jair Bolsonaro (PL), mas apenas a gestão Lula combateu a fraude.>

"Está muito claro que uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas não foi fácil. Todos aqui sabem como nós encontramos o INSS, uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores", disse, durante o anúncio das medidas de ressarcimento. >

Messias também respondeu a Nikolas Ferreira, sem citá-lo diretamente.>

"Eu vi que teve um deputado que fez um vídeo com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. (...) Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro da Previdência [do governo Bolsonaro] por que é que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer investigação quando já havia indícios de denúncia de irregularidades", reagiu o AGU.>

Em seu vídeo, Ferreira diz que Bolsonaro agiu, sim, para combater a fraude, com a publicação da Medida Provisória 871, de 2019, primeiro ano do seu governo.>

Essa MP exigia que as entidades comprovassem anualmente a autorização para descontos associativos. O texto da medida provisória, porém, foi alterado pelo Congresso, que ampliou esse prazo de revalidação para três anos. Depois, em 2022, a necessidade de revalidação foi derrubada pelo Parlamento, em outra MP.>

As duas medidas provisórias que impediram a nova regra de revalidação foram sancionadas pelo então presidente, Jair Bolsonaro, que não vetou as decisões do Congresso.>

Nikolas Ferreira também compartilha em seu vídeo informações imprecisas sobre outro tipo de fraude que está sendo investigada: possíveis empréstimos consignados liberados sem autorização dos aposentados.>

Segundo reportagem do canal Globo News, auditoria do Tribunal de Contas da União identificou que, só no ano de 2023, houve 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente.>

Ainda segundo o canal, o relatório informa que os empréstimos consignados movimentaram R$ 89,5 bilhões em 2023, ressaltando que não se sabe quanto desse valor seriam operações feitas sem consentimento do beneficiário.>

A partir disso, Ferreira dá a entender em seu vídeo que a fraude do consignado em investigação alcançaria os R$ 90 bilhões.>

"Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país", disse.>

O governo Lula também reagiu às suspeitas sobre as operações de consignado. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller, determinou o bloqueio de novos empréstimos. Com isso, novas operações só serão autorizadas com reconhecimento facial do aposentado.>

O que se sabe sobre o ressarcimento dos descontos?

Segundo Gilberto Waller, o INSS vai notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas na próxima terça-feira (14/5) sobre descontos em seu benefício feitos por entidades associativas — instituições que, em tese, oferecem serviços a seus associados, em troca de mensalidades.>

O aviso será feito por meio do aplicativo Meu INSS e o beneficiário deverá responder se autorizou ou não os descontos. Outra opção é ligar no 135, central de atendimento do INSS, para checar.>

Caso o aposentado conteste o desconto, o INSS dará 15 dias úteis para as entidades comprovarem com documentos que o desconto foi autorizado.>

Se não houver comprovação, haverá novo prazo de 15 dias úteis para a devolução do dinheiro pela entidade. Caso isso não ocorra, o governo vai buscar na Justiça esse pagamento por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).>

Diante da provável demora desses processos na Justiça, há expectativa de que o governo use dinheiro da União para ressarcir os prejudicados. No entanto, não foi estabelecido ainda um prazo para isso.>

"Quando o INSS vai pagar no caso de total ausência de resposta [da entidade que fez o desconto não autorizado] ou no caso de fraude clara, isso a gente vai discutir. O momento vai ser divulgado, mas em breve. A ideia é que seja célere, em prazo que seja compatível com a necessidade do nosso segurado", disse o presidente do INSS.>

