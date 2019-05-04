França vai proibir patinetes elétricos em calçadas

Usados em várias cidades brasileiras, patinetes elétricos terão limitações na França a partir de setembro Crédito: Arquivo/Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo da França anunciou que vai impedir circulação de patinetes elétricos nas calçadas do país a partir de setembro. Quem violar a regra estará sujeito a multa de 135 euros, o equivalente a R$ 596.

Em entrevista, a ministra dos Transportes, Elisabeth Borne, defendeu que a evolução da circulação de patinetes elétricos, que invadiram as ruas das grandes cidades francesas nos últimos meses, foi muito rápida e anárquica.

O desenvolvimento "se fez muito rapidamente e um pouco anarquicamente", e "tornou-se a lei da selva", disse.

REGRAS

Para que "os pedestres não precisem mais raspar os muros", a ministra informou que, a partir de setembro próximo, uma bateria de regras regulará a circulação dos chamados "dispositivos motorizados de movimentação pessoal" (EDPM, sigla em francês), como patinetes e monociclos elétricos, segways ou hoverboards.

Com as novas regras, os utilizadores desses veículos alternativos deverão circular nas cidades nas ciclovias ou nas estradas, enquanto nas calçadas o veículo deve ser levado à mão com o motor desligado.

Fora das cidades, a circulação desse tipo de veículo será proibida na estrada e limitada às vias verdes e ciclovias.

Quanto ao limite de idade, será necessário ter um mínimo de oito anos e o transporte de passageiros será proibido, bem como a utilização de fones de ouvido. Os usuários com menos de 12 anos vão ter de usar capacetes como para andar de bicicleta.