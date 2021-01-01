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França decreta toque de recolher estendido para conter avanço do coronavírus

As saídas e viagens sem autorização ficam proibidas, sob pena de multa de 135 euros até 3.750 euros, em caso de reincidência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jan 2021 às 13:23

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:23

O governo da França decretou um toque de recolher estendido em 15 departamentos, como são chamadas as províncias do país, como parte do esforço para conter a disseminação do novo coronavírus. "A partir de 2 de janeiro, 15 departamentos serão afetados por um toque de recolher estendido das 18h às 6h, devido à evolução da situação sanitária", diz um comunicado do governo.
A França enviará 100 mil policiais às ruas do país para reprimir festas
A França enviará viu crescer o número de mortes e internações em decorrência da Covid-19 Crédito: Foto de Matt Hardy/ Pexels
As saídas e viagens sem autorização ficam proibidas, sob pena de multa de 135 euros até 3.750 euros, em caso de reincidência. A França já impõe um toque de recolher de 20h às 6h na área metropolitana.
O governo restringiu a entrada de pessoas vindas do Reino Unido pelo menos até o dia 6 de janeiro, devido à nova variante do coronavírus identificada na Inglaterra. A França já registrou 2.677.806 casos e 64.760 mortes em decorrência da covid-19, segundo a universidade Johns Hopkins.

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