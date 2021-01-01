França decreta toque de recolher estendido para conter avanço do coronavírus

O governo da França decretou um toque de recolher estendido em 15 departamentos, como são chamadas as províncias do país, como parte do esforço para conter a disseminação do novo coronavírus. "A partir de 2 de janeiro, 15 departamentos serão afetados por um toque de recolher estendido das 18h às 6h, devido à evolução da situação sanitária", diz um comunicado do governo.

A França enviará viu crescer o número de mortes e internações em decorrência da Covid-19 Crédito: Foto de Matt Hardy/ Pexels

As saídas e viagens sem autorização ficam proibidas, sob pena de multa de 135 euros até 3.750 euros, em caso de reincidência. A França já impõe um toque de recolher de 20h às 6h na área metropolitana.