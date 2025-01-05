Forte tempestade de neve nos EUA coloca dezenas de Estados e milhões de pessoas sob alerta

Aproximadamente 60 milhões de americanos em estado de atenção Crédito: Getty Images

A região Centro-Oeste dos Estados Unidos está sendo atingida por uma forte tempestade de inverno que pode produzir a maior queda de neve e as temperaturas mais baixas desde 2011.

Cerca de 30 estados, incluindo Arkansas, Kansas, Kentucky, Missouri e Virgínia, estão sob alerta, o que significa aproximadamente 60 milhões de americanos em estado de atenção.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que "interrupções consideráveis ​​na vida diária" e "condições de direção perigosas ou impossíveis e fechamentos generalizados" são prováveis ​​na parte central do país.

Em Kentucky, Indiana, Maryland, Washington, DC e Virgínia, escolas já anunciaram que não abrirão nesta segunda-feira (6/1).

Milhões de americanos verão temperaturas baixas recordes, sugerem as previsões. No final da noite deste domingo (5/1), a tempestade deve chegar à costa leste e deixar uma queda de neve considerável em cidades como Washington DC e Filadélfia.

Quase dois mil voos já foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento FlightAware. Por causa das condições climáticas, algumas companhias aéreas estão oferecendo isenção de taxas de alteração para clientes viajando de e para certas cidades.

Os meteorologistas dizem que o clima extremo está sendo causado pelo vórtice polar, uma área de ar frio que circula ao redor do Ártico.

Quase dois mil voos já foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento FlightAware Crédito: Getty Images

"Evite viajar"

Em Kentucky, que está sob estado de emergência, a polícia compartilhou na tarde deste domingo um lembrete severo sobre o motivo pelo qual as pessoas estão sendo incentivadas a não viajar.

Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, um veículo policial é mostrado completamente amassado após um acidente.

O policial envolvido no incidente "está recebendo tratamento médico com ferimentos sem risco de vida", diz a publicação.

"É por isso que pedimos que você fique em casa e evite viajar.

"Por favor, preste atenção aos avisos e NÃO viaje hoje", diz o lembrete.

Canadá também foi atingido

Mais ao norte, os canadenses também estão sentindo os efeitos do vórtice polar.

Grande parte do Canadá está sob alertas climáticos extremos neste fim de semana, com temperaturas congelantes abrangendo o país.

Algumas áreas também estão vendo rajadas de neve - uma queda de neve pesada repentina acompanhada de ventos fortes.

Em Manitoba, o vento frio pode fazer as temperaturas despencarem para até -40 °C.