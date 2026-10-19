Flávio no debate: a estratégia de presença, intimidação e linguagem corporal que 'imitou' Trump

"Flávio esteve mais tranquilo e tem conseguido tirar o Lula do sério. O que mais me chama a atenção é que o Flávio está conseguindo pautar o debate. O Flávio traz o Lula para os assuntos e o Lula não consegue levar o Flávio para os assuntos dele", disse Aragão, após o primeiro bloco.