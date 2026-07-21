Fifa abre investigação sobre confusão envolvendo Argentina após final da Copa do Mundo

Thiago Almada e Leandro Paredes derrubam Gavi no chão, enquanto Roberto Ayala parece segurar Eric Garcia pelo pescoço Crédito: Getty Images

O Comitê Disciplinar da Fifa nomeou um procurador de disciplina e ética para avaliar os acontecimentos após o apito final no estádio MetLife.

Jogadores ou membros da comissão técnica envolvidos na confusão podem sofrer suspensão, e a Associação de Futebol Argentino (AFA) também corre o risco de ser multada.

Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada e o auxiliar técnico Roberto Ayala parecem ter participado do incidente.

O sistema de informações da Fifa para comentaristas registrou erroneamente que Paredes havia sido expulso pelo árbitro Slavko Vincic por empurrar o espanhol Eric Garcia pela garganta.

O registro do cartão vermelho para Paredes foi removido pouco depois, e a Fifa confirmou à BBC Sport que nenhuma medida disciplinar foi tomada naquele momento.

A Argentina já havia tido um jogador expulso: Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo.

Não há prazo definido para que o promotor da Fifa conclua a investigação sobre a conduta da Argentina.

O argentino Leandro Paredes pareceu atingir o espanhol Eric García na garganta durante a confusão após a partida Crédito: Getty Images

O que aconteceu depois da final da Copa do Mundo?

Quando o apito final soou em Nova Jersey, alguns jogadores da Argentina — incluindo Lionel Messi — desabaram no gramado.

Outros permaneceram imóveis enquanto os jogadores da Espanha corriam pelo campo em festa.

Rodri, que havia sido substituído na prorrogação, saiu do banco de reservas para se juntar aos companheiros de equipe.

Ao passar por Molina, o meio-campista do Manchester City pareceu receber um soco no braço ou no estômago desferido pelo defensor argentino.

Esse foi o estopim da confusão.

Rodri confrontou Molina, mas foi o jogador argentino quem avançou de forma agressiva.

Garcia correu para apoiar o companheiro, momento em que Paredes também se envolveu, atingindo Garcia na garganta com um golpe.

Gavi, reserva que não havia entrado em campo, tentou intervir, mas acabou sendo derrubado por Almada.

Em seguida, Paredes empurrou Gavi contra o chão, colocando a mão no rosto do espanhol.

Ayala pareceu segurar Garcia pelo pescoço e, na sequência, aparentou agredir o meio-campista espanhol Dani Olmo.

"Paredes desferiu dois ou três socos violentos no rosto de alguém. Ele partiu para cima", disse o ex-jogador inglês Alan Shearer durante a transmissão pela BBC. "Não há lugar nem justificativa para isso.

"Sabemos o quanto isso significa para eles e o quanto dói perder, mas existe uma maneira de perder. Vimos isso acontecer com a Argentina muitas vezes. A reação após o apito final é terrível."

Outro ex-jogador, Joe Jart, que trabalhou como comentarista para a BBC acrescentou: "O jogo acabou; eles não podem ter absolutamente nenhuma reclamação sobre o que aconteceu hoje. Comportamento deplorável."

No entanto, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni — que havia tentado acalmar a situação —, pareceu minimizar os incidentes em sua entrevista pós-jogo.

"Sabemos ser dignos na vitória e devemos ser dignos na derrota", disse ele. "Hoje, estamos mostrando que sabemos perder.

"Perdemos a partida e aceitamos isso, mas isso não significa que vamos parar de viver ou esquecer tudo o que fizemos para chegar até aqui."

Gavi foi empurrado no rosto por Leandro Paredes enquanto era derrubado no chão Crédito: Getty Images

Que medidas a Argentina poderia enfrentar?

O comitê disciplinar da Fifa tem diversas opções à sua disposição.

Ao nomear um procurador disciplinar e de ética, a Fifa analisará as infrações com mais detalhes, em vez de se concentrar apenas em possíveis condutas violentas.

Há uma chance maior de punição mais severa se os jogadores ou a federação nacional forem acusados ​​e considerados culpados.

O Artigo 13 do código disciplinar abrange o comportamento ofensivo e os princípios do chamado fair play, o jogo limpo.

As ações dos jogadores e da comissão técnica podem ser julgadas como "violação das regras básicas de conduta decente" e "comportamento que prejudica a reputação do futebol e/ou da Fifa".

O procurador disciplinar e de ética levará em consideração "tanto as circunstâncias agravantes quanto as atenuantes" e tem o poder de impor uma suspensão global.

A Fifa usou essa cláusula para acusar o então presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, após ele beijar Jenni Hermoso nos lábios depois da vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina.

Rubiales foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol por três anos em 2023 e perdeu o recurso para reverter a decisão.

O atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro meses por morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo de 2014.

Isso significava que o jogador do Liverpool teria perdido os nove primeiros jogos da temporada da Premier League. Mas ele foi transferido para o Barcelona durante o verão, fazendo sua estreia em 25 de outubro.

É improvável que Almada, Ayala, Molina e Paredes enfrentem suspensões tão longas.

A AFA, no entanto, tem enfrentado outros problemas relacionados ao comportamento de seus jogadores nos últimos anos.

A Argentina enfrentou acusações ligadas a "comportamento ofensivo e violações dos princípios de fair play" e "má conduta de jogadores e dirigentes" após a final da Copa do Mundo de 2022.

Os sul-americanos venceram a França nos pênaltis, mas foram criticados pela maneira como comemoraram.

O goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, fez um gesto obsceno com o troféu de Melhor Goleiro do Torneio, antes de ser filmado no vestiário zombando da estrela francesa Kylian Mbappé.

A Argentina foi multada em cerca de R$ 125 mil, e nenhuma medida foi tomada contra qualquer jogador envolvido.

Após a conquista da Copa América de 2024 pela Argentina, o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández, foi forçado a pedir desculpas por um vídeo que publicou fazendo referência à vitória na final da Copa do Mundo. A Federação Francesa de Futebol classificou a música como um cântico "racista e discriminatório".

Martínez foi então suspenso por dois jogos em 2024 por "comportamento ofensivo" nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile e a Colômbia.

Martínez repetiu sua polêmica comemoração usando uma réplica do troféu da Copa América após uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile. Quatro dias depois, ele atingiu uma câmera com as luvas quando um cinegrafista se aproximou dele em campo, após uma derrota por 2 a 1 para a Colômbia.

Nesta Copa do Mundo, a AFA já enfrenta uma provável multa pela faixa exibida após o jogo contra a Inglaterra.

Seus jogadores comemoraram segurando um pano com a frase "las Malvinas son Argentinas", que se traduz como "as Malvinas são argentinas".

Em 2014, a AFA foi multada em cerca de R$ 136 mil depois que seus jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso contra a Eslovênia.

É possível que a Fifa aplique suspensões aos jogadores que a seguravam: Cristian Romero, do Tottenham; o ex-jogador dos Spurs Giovani Lo Celso; e Lisandro Martínez, do Manchester United.

Após a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final da Eurocopa 2024, o capitão Álvaro Morata e seu companheiro de equipe Rodri foram suspensos por um jogo pela Uefa por entoarem o grito "Gibraltar é espanhol" durante as comemorações da vitória.

Em 18 de fevereiro, a Uefa nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar supostas ofensas racistas de Gianluca Prestianni contra Vinicius Jr., do Real Madrid, durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica.