Fazer xixi sentado é melhor para os homens?

A forma como homens urinam pode mudar de um país para o outro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:24

null Crédito: Getty Images

Sentar ou não sentar?

Essa é a questão que norteia o debate sobre como os homens deveriam fazer xixi quando vão ao banheiro.

Apesar de não haver evidências médicas conclusivas de que fazer xixi sentado traga mais benefícios para a saúde, parece haver um consenso de que essa é a forma mais higiênica de urinar.

"Não existe jeito certo ou errado de fazer xixi, depende de cada pessoa", afirma Mary Garthwaite, presidente da Fundação de Urologia do Reino Unido.

"Mas fazer xixi sentado é mais higiênico, desde que os banheiros estejam limpos."

Garthwaite acrescenta que também pode ser a forma mais segura de urinar para pessoas com dificuldades de equilíbrio e mobildade, ou para aquelas vezes em que acordamos no meio da noite e precisamos usar rapidamente ao banheiro.

Um estudo de 2013 revelou que uma escova de dente não precisa estar tão perto do vaso sanitário para ser atingida por quantidades microscópicas de urina quando o homem faz xixi em pé Crédito: Getty Images

Respingos

Uma pesquisa muito citada é um estudo de 2014 da Universidade de Leiden, na Holanda.

Um grupo de médicos investigou como a posição do corpo influenciava, entre outras coisas, a taxa de fluxo urinário e o tempo de micção — a velocidade com que a bexiga é esvaziada.

Eles concluíram que fazer xixi sentado permitia que a bexiga fosse esvaziada mais rapidamente e de forma mais completa em homens que sofriam com aumento da próstata, mas não foi encontrada "nenhuma diferença" em homens saudáveis.

Na verdade, urinar em pé é extremamente prático para a maioria dos homens — basta observar a rapidez com que as filas andam para homens e mulheres em banheiros públicos.

Mas fazer xixi em pé também aumenta a probabilidade de respingos, o que pode ser desagradável para outras pessoas.

E não estamos falando apenas de uma mira ruim, que acerta o assento do vaso ou o chão.

Uma equipe de engenheiros mecânicos americanos descobriu, em 2013, que gotículas microscópicas "espirravam em ângulos e distâncias muito grandes", ou seja, objetos que ficavam próximos — incluindo escovas de dente — eram sendo atingidos por urina.

Em muitos países, os homens preferem fazer xixi em pé Crédito: Getty Images

É verdade que algumas culturas incentivam os homens a se sentar para fazer xixi. No Islã, por exemplo, isso é até recomendado como parte do Sunnah, um conjunto de práticas e tradições que vêm do tempo do profeta Maomé.

Mas para a maioria dos homens, velhos hábitos são difíceis de mudar, e urinar em pé ainda é a forma número 1 de fazer xixi.

Em 2013, a YouGov realizou um estudo em 13 países sobre a preferência dos homens para urinar.

Os resultados mostraram que existe uma divisão mesmo dentro dos continentes: enquanto 40% dos alemães declararam que sempre se sentavam para fazer xixi e apenas 10% faziam em pé, no Reino Unido, os percentuais foram de 9% e 33% respectivamente.

É curioso que a prática de urinas sentado parece ser mais prevalente na Alemanha, um país onde chamar alguém de Sitzpinkler (um homem que se senta para urinar) implica em um comportamento pouco viril.

No Brasil, um antigo ditado diz que fazer xixi sentado é "coisa de mulhere e sapo".

Será que os homens precisam lutar contra alguma característica evolutiva para mudar a forma como urinam?

Não, segundo uma das maiores autoridades em psicologia evolutiva, o professor Robert Dunbar, da Universidade de Oxford.

"Não há evidência [evolutiva] que explique por que os homens urinam em pé", afirma.

Lá se vai uma possível desculpa para os homens que não gostam da ideia de se sentar.

"A verdade é que alguns homens se sentirão mais confortáveis fazendo xixi em pé e outros sentados", acrescenta Garthwaite.

Sem uma recomendação médica definitiva, o método de fazer xixi continuará sendo uma escolha para homens no mundo todo, a menos que sejam incentivados a se sentar para urinar por fatores como a pressão de mulheres ou avisos nas paredes dos bannheiros (outra peculiaridade alemã).

Mas se você for urinar em pé, tente ao menos mirar com precisão.

