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Tecnologia

Facebook tem lucro de US$ 11,22 bilhões no 4° trimestre

O lucro por ação da empresa ficou em US$ 3,88, em alta anual de 51,5% e acima das projeções de analistas da FactSet, que esperavam lucro ajustado a US$ 3,19

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:58
Facebook
A receita da gigante de tecnologia foi de US$ 28,07 bilhões, um avanço ante os US$ 21,08 bilhões do quarto trimestre de 2019 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O Facebook registrou lucro líquido de US$ 11,22 bilhões no quarto trimestre de 2020, um aumento de 52,6% em relação ao resultado divulgado pela companhia em igual período do ano anterior, de lucro de US$ 7,35 bilhões. O lucro por ação da empresa ficou em US$ 3,88, em alta anual de 51,5% e acima das projeções de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro ajustado a US$ 3,19.
A receita da gigante de tecnologia foi de US$ 28,07 bilhões, um avanço ante os US$ 21,08 bilhões do quarto trimestre de 2019.
O Facebook informou que seus usuários diários ativos ficaram em 1,84 bilhões na média de dezembro de 2020, um crescimento anual de 10,8%.
Mesmo com os bons números, a ação da gigante de tecnologia tinha alta modesta de 0,28% no after hours de Nova York, às 18h32 (de Brasília), após a companhia citar incertezas para os negócios no futuro.
Segundo comunicado divulgado ao mercado, o Facebook espera que as taxas de crescimento anuais no 1º e 2º trimestres de 2021 serão afetadas pela queda nas receitas de publicidade ao longo da pandemia.
A companhia cita ainda o possível impacto das mudanças de plataformas, em específico o IOS 14, da Apple. Há ainda incertezas quanto a viabilidade das transferências de dados continentais em meio às regulações digitais planejadas pela União Europeia (UE).
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