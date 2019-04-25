Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ex-vice-presidente Joe Biden anuncia que disputará Casa Branca em 2020
Eleições presidenciais

Ex-vice-presidente Joe Biden anuncia que disputará Casa Branca em 2020

"Os valores fundamentais deste país, nossa posição no mundo, tudo está em jogo", escreveu Biden no Twitter

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 12:20

Publicado em 

25 abr 2019 às 12:20
Foto: Reprodução/ Joe Biden Crédito: Foto: Reprodução/ Joe Biden
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (25) sua pré-candidatura para a Casa Branca, unindo-se à grande lista de aspirantes do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020.
"Os valores fundamentais deste país, nossa posição no mundo, tudo está em jogo. É por isso que hoje estou anunciando minha candidatura para presidente dos Estados Unidos", escreveu Biden no Twitter.
Mesmo antes do anúncio oficial, Biden já liderava as pesquisas para as primárias do Partido Democrata. 
De acordo com uma pesquisa do RealClearPolitics, Biden é o favorito para obter a indicação do partido com 29,3%, seguido por Bernie Sanders, senador que foi pré-candidato à presidência em 2016, que tem 23% de apoio.
Biden, 76, foi senador e vice-presidente de Barack Obama durante seus oito anos de governo.
A candidatura dele enfrentará várias questões, incluindo a de que seria muito velho e muito centrista em um Partido Democrata que busca novos rostos, no qual alas mais à esquerda têm ganhado destaque. 
Críticos dizem que seus bons números nas pesquisas se devem mais ao fato dele ser bastante conhecido pelo público, pelos cargos que já ocupou. 
Biden também foi questionado por seu hábito de tocar e beijar estranhos em eventos de campanha, nos quais diversas mulheres disseram se sentir desconfortáveis com seus gestos.
Ele costumava fazer graça de seu comportamento, mas recentemente pediu desculpas e prometeu se adequar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados