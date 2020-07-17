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Coronavírus

EUA têm mais de 75 mil casos de Covid-19 e quebram recorde diário

Segundo o New York Times, esse número ainda não é final e deve crescer nas próximas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:05

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:05

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
Os Estados Unidos quebraram o recorde diário de casos do novo coronavírus na quinta-feira (16), quando registraram mais de 75 mil infecções em 24 horas. Segundo o New York Times, esse número ainda não é final e deve crescer nas próximas horas. A agência Reuters diz que o número é maior que 77 mil novos casos.
Esta foi a 11ª vez que o recorde diário foi quebrado nos últimos 30 dias.
O número mais que dobrou desde 24 de junho, quando o país registrou 37.014 casos. O recorde mais recente (68.241) era o da sexta-feira (10).
Quase mil mortes foram registradas de quarta para quinta-feira, maior número desde o dia 10 de junho. Flórida, Carolina do Sul e Texas registraram nesta quinta-feira (16), o maior aumento desde o início da pandemia. Mais de 138 mil americanos morreram em decorrência do novo coronavírus.
As áreas mais afetadas do Texas e Arizona enfrentam escassez de espaço nos necrotérios. Coolers e trailers refrigerados começaram a ser utilizados para guardar os corpos das vítimas.
Os óbitos nos EUA atingiram o pico em abril, quando o país registrou cerca de 2 mil mortes por dia.
Em maio, esse número caiu para 1,3 mil e, em junho, para cerca de 800 mortes diárias antes de começar a subir novamente em julho.

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