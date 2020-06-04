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Relações Internacionais

EUA quer relação construtiva, mas China tem violado promessas, diz Trump

Nos últimos meses, Washington acirrou as críticas, culpando chineses pela pandemia de coronavírus e também criticando o aperto no controle sobre Hong Kong
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:53

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:53

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
A conta oficial no Twitter do Departamento do Estado emitiu nesta quinta-feira, 4, declaração atribuída ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com nova crítica dura à China, em momento de tensão bilateral entre as potências. "Os Estados Unidos querem uma relação aberta e construtiva com a China, mas alcançar essa relação exige de nós a defesa vigorosa de nossos interesses", diz a declaração de Trump.
"O governo chinês tem continuamente violado suas promessas conosco e com muitas outras nações", diz ainda o texto, que não detalha as críticas.
Nos últimos meses, Washington acirrou as críticas contra o regime chinês, culpando-o pela pandemia de coronavírus e também criticando o aperto no controle sobre Hong Kong.

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