EUA prometem consequências severas após ataque do Irã a Israel

WASHINGTON - O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que o ataque do Irã a Israel terá "consequências severas". Questionado sobre como se dará essa retaliação, porém, ele se negou a dar mais detalhes.

Sullivan afirmou que a situação está em evolução e que Washington e Tel Aviv estão discutindo em conjunto os próximos passos. Disse ainda que prioridade é assegurar os interesses americanos e a estabilidade da região.

Jake Sullivan disse que prioridade é assegurar a estabilidade da região Crédito: NG HAN GUAN/AP

Segundo ele, o presidente Joe Biden e a vice, Kamala Harris, acompanharam o ataque da Sala de Crise da Casa Branca.