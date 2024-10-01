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Tensão no Oriente Médio

EUA prometem consequências severas após ataque do Irã a Israel

Conselheiro de Segurança da Casa Branca diz que Washington e Tel Aviv estão discutindo em conjunto os próximos passos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2024 às 17:04

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 17:04

WASHINGTON - O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que o ataque do Irã a Israel terá "consequências severas". Questionado sobre como se dará essa retaliação, porém, ele se negou a dar mais detalhes.
Sullivan afirmou que a situação está em evolução e que Washington e Tel Aviv estão discutindo em conjunto os próximos passos. Disse ainda que prioridade é assegurar os interesses americanos e a estabilidade da região.
O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan
Jake Sullivan disse que prioridade é assegurar a estabilidade da região Crédito: NG HAN GUAN/AP
Segundo ele, o presidente Joe Biden e a vice, Kamala Harris, acompanharam o ataque da Sala de Crise da Casa Branca.
Questionado por jornalistas se os EUA planejam retirar seus cidadãos do Líbano, ele disse que isso não está nos planos no momento, mas que a orientação do país vem sendo há tempos para que civis deixem o país por seus próprios meios.

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