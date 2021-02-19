EUA precisam retirar todas as sanções adotadas durante Trump, diz Irã

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif afirmou nesta sexta-feira (19), que os Estados Unidos precisam retirar "de modo incondicional" todas as sanções adotadas contra o país durante o governo do presidente Donald Trump. Caso isso ocorra, Teerã irá recuar em medidas recentes, como as restrições a visitas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse a autoridade pelo Twitter.