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Relações Exteriores

EUA precisam retirar todas as sanções adotadas durante Trump, diz Irã

Entretanto, porta-voz do governo do novo presidente Joe Biden, afirmou que o país não pretende, recuar das medidas já impostas, antes de haver um diálogo diplomático
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:54

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:54

U.S. President Donald Trump, accompanied by first lady Melania Trump, waves as he boards Air Force One at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Carlos Barria ORG XMIT: GDN
Donald Trump acena ao lado de Melania Trump na base militar de Andrews Crédito: Reuters/Folhapress
Ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif afirmou nesta sexta-feira (19), que os Estados Unidos precisam retirar "de modo incondicional" todas as sanções adotadas contra o país durante o governo do presidente Donald Trump. Caso isso ocorra, Teerã irá recuar em medidas recentes, como as restrições a visitas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse a autoridade pelo Twitter.
Porta-voz do governo do presidente Joe Biden, Jen Psaki afirmou há pouco que o país não pretende, por enquanto, recuar das medidas já impostas, antes de haver um diálogo diplomático com o regime iraniano e nações europeias envolvidas no acordo nuclear de Teerã.

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