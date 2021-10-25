Viajantes que quiserem entrar nos EUA, incluindo cidadãos do país, precisarão mostrar provas de que não contraíram o coronavírus. Crédito: pixabay

A Casa Branca informou nesta segunda-feira (25), que a suspensão global de viagens internacionais aos Estados Unidos será retirada a partir de 8 de novembro, quando novas regras que permitem a entrada de estrangeiros completamente vacinados contra a Covid-19 entrarão em vigor.

Segundo proclamação do presidente Joe Biden, publicada no site da Casa Branca hoje, o país passará a "adotar uma política que se baseia principalmente na vacinação para promover a retomada segura das viagens aéreas internacionais para os EUA".

O novo regulamento não inclui pessoas de países com taxa de vacinação completa inferior a 10% da população total, assim como viajantes "cuja idade Torn inapropriado" o requerimento de vacinação, pessoas que participam de testes clínicos relacionados à covid-19, "membros de tripulação de companhias aéreas ou outro operador de aeronave", ou aqueles cuja imunização é contraindicada por profissionais de saúde.

Viajantes que quiserem entrar nos EUA, incluindo cidadãos do país, precisarão mostrar provas de que não contraíram o coronavírus. Os testes terão de ser realizados entre um a três dias antes da viagem.