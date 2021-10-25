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Novas regras

EUA permitirão entrada de estrangeiros vacinados a partir de 8 de novembro

O país passará a "adotar uma política que se baseia principalmente na vacinação para promover a retomada segura das viagens aéreas internacionais para os EUA"

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 out 2021 às 16:22
Aeroporto, saguão, desembarque, embarque
Viajantes que quiserem entrar nos EUA, incluindo cidadãos do país, precisarão mostrar provas de que não contraíram o coronavírus. Crédito: pixabay
A Casa Branca informou nesta segunda-feira (25), que a suspensão global de viagens internacionais aos Estados Unidos será retirada a partir de 8 de novembro, quando novas regras que permitem a entrada de estrangeiros completamente vacinados contra a Covid-19 entrarão em vigor.
Segundo proclamação do presidente Joe Biden, publicada no site da Casa Branca hoje, o país passará a "adotar uma política que se baseia principalmente na vacinação para promover a retomada segura das viagens aéreas internacionais para os EUA".
O novo regulamento não inclui pessoas de países com taxa de vacinação completa inferior a 10% da população total, assim como viajantes "cuja idade Torn inapropriado" o requerimento de vacinação, pessoas que participam de testes clínicos relacionados à covid-19, "membros de tripulação de companhias aéreas ou outro operador de aeronave", ou aqueles cuja imunização é contraindicada por profissionais de saúde.
Viajantes que quiserem entrar nos EUA, incluindo cidadãos do país, precisarão mostrar provas de que não contraíram o coronavírus. Os testes terão de ser realizados entre um a três dias antes da viagem.
As restrições a viagens haviam sido adotadas pelos EUA em março de 2020, ainda durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Companhias aéreas do país vinham pedindo à Casa Branca que retomasse o tráfego aéreo internacional ao país.

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