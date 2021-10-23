Rússia bate novo recorde de mortes por Covid-19

O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik

O grupo de trabalho da Rússia para o coronavírus confirmou 1.075 mortes e 37.678 novas infecções nas últimas 24 horas, seus piores dados diários desde o início da crise sanitária. A taxa de mortalidade diária é aproximadamente de 33% superior à registrada no final de setembro, e as infecções aumentaram cerca de 70% no último mês. À medida que aumentam as infecções, o país tem adotado medidas como bloqueios parciais na tentativa de impedir o avanço significativo da pandemia.

Na Rússia, apenas cerca de um terço dos 146 milhões de habitantes completaram a vacinação, frustrando as autoridades e pressionando o sistema de saúde, o que levou o presidente Vladimir Putin a responder ao agravamento da situação ordenando uma semana sem trabalho de 30 de outubro a 7 de novembro.

Muitas regiões estão impondo restrições adicionais, incluindo o fechamento de ginásios, teatros e cantinas de restaurantes, ou restringindo seu uso a clientes que possam exibir o QR Code confirmando que receberam as duas doses da vacina.

De acordo com dados oficiais, a Rússia registrou, ao todo, cerca de 8,2 milhões de infecções e 229.528 mortes. No entanto, a contagem inclui apenas as mortes diretamente atribuídas ao vírus; a agência nacional de estatística Rosstat relatou dezenas de milhares de mortes nas quais o vírus foi um fator contribuinte.

A Rússia foi o primeiro país do mundo a autorizar uma vacina contra covid-19 com o lançamento do Sputnik V em agosto de 2020. Mas a administração do medicamento tem sido lenta, em parte devido aos sinais confusos das autoridades.