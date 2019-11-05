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Acordo de Paris

EUA dizem à ONU que estão deixando formalmente o Acordo de Paris

Declaração foi feita pelo secretário de Estado, Mike Pompeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:16

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:16

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira (4) à Organização das Nações Unidas (ONU) que iniciaram formalmente o seu processo de retirada do marco do Acordo Climático de Paris, assinado em 2015 na capital francesa.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira que enviou uma notificação formal às Nações Unidas neste sentido. Isso inicia um processo de retirada que deve demorar um ano para ser oficializado.

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A declaração de Pompeo elogiou os cortes de poluição de carbono nos Estados Unidos e chamou o acordo de Paris de "um ônus econômico injusto" para a economia dos EUA.
O anúncio de Pompeo também foi divulgado em sua conta no Twitter.
Quase 200 países assinaram o acordo climático internacional em que cada país fornece seus próprios objetivos para reduzir as emissões de gases que levam à mudança climática.
Os EUA são a primeira nação a sair do acordo. As regras do contrato impediam um país de se retirar nos três primeiros anos após a ratificação, em 4 de novembro de 2016.

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