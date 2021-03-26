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Engarrafamento marítimo

EUA diz que ofereceu ajuda ao Egito para desbloqueio do Canal de Suez

A porta-voz do governo comentou que uma das preocupações é com o impacto do bloqueio nos mercados de energia, uma vez que o canal representa uma das principais rotas comerciais

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:10
Navio contêineiro encalhou no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo
Navio contêineiro encalhou no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira (26), que o governo norte-americano monitora de perto a situação no Canal do Suez, cuja navegação segue bloqueada por um navio encalhado. Segundo ela, os Estados Unidos ofereceram assistência ao Egito e está avaliando a melhor maneira de ajudar.
Em entrevista coletiva, a porta-voz comentou que uma das preocupações é com o impacto do bloqueio nos mercados de energia, uma vez que o canal representa uma das principais rotas comerciais do setor.
Psaki também destacou que Washington aguarda o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a investigação de especialistas a respeito das origens do coronavírus em Wuhan.
De acordo com ela, os EUA têm algumas dúvidas em relação à falta de transparência do país asiático, mas vai aguardar o documento antes de tomar medidas.

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