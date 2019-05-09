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Apoio americano

EUA confirmam apoio a Brasil na OCDE

O ingresso do Brasil na OCDE foi tratado entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump na viagem oficial do brasileiro aos Estados Unidos em março

Publicado em 

08 mai 2019 às 23:50

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 23:50

O ingresso do Brasil na OCDE foi tratado entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump na viagem oficial do brasileiro aos Estados Unidos em março Crédito: Instagram
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou pelo Twitter nota que confirma que os norte-americanos apoiam a adesão do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
“Conforme declaração conjunta de @POTUS [Donald Trump] e @jairbolsonaro, acolhemos do Brasil reformas econômicas, melhores práticas e uma estrutura regulatória conforme os padrões da OCDE”, descreve o tuíte.
> Governo diz que acordo com EUA sobre OCDE está mantido
O ingresso do Brasil na OCDE foi tratado entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump na viagem oficial do brasileiro aos Estados Unidos em março. A avaliação de especialistas em economia é que a adesão poderá atrair investimentos estrangeiros e viabilizar agenda de reformas econômicas de teor liberalizante.

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