EUA confirmam apoio a Brasil na OCDE

O ingresso do Brasil na OCDE foi tratado entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump na viagem oficial do brasileiro aos Estados Unidos em março

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou pelo Twitter nota que confirma que os norte-americanos apoiam a adesão do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“Conforme declaração conjunta de @POTUS [Donald Trump] e @jairbolsonaro, acolhemos do Brasil reformas econômicas, melhores práticas e uma estrutura regulatória conforme os padrões da OCDE”, descreve o tuíte.

O ingresso do Brasil na OCDE foi tratado entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump na viagem oficial do brasileiro aos Estados Unidos em março. A avaliação de especialistas em economia é que a adesão poderá atrair investimentos estrangeiros e viabilizar agenda de reformas econômicas de teor liberalizante.