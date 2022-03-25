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Preocupação

EUA aplicam sanções contra cinco entidades por acordo de não proliferação

Medidas fazem parte de esforços contínuos para impedir a capacidade da Coreia do Norte de avançar seu programa de mísseis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2022 às 07:42

Publicado em 25 de Março de 2022 às 07:42

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 24, sanções a cinco entidades e indivíduos localizados na Rússia, na Coreia do Norte e na China por atividades de proliferação no Irã, Coreia do Norte e Síria. Em comunicado, o Departamento de Estado justifica a medida por conta da transferência de "itens sensíveis para o programa de mísseis da Coreia do Norte".
Líder norte coreano Kim Jong-un durante cerimônia em foto de 18 de fevereiro de 2022.
Líder norte coreano Kim Jong-un durante cerimônia em foto de 18 de fevereiro de 2022. Crédito: KCNA/Reuters
"As medidas fazem parte de nossos esforços contínuos para impedir a capacidade da Coreia do Norte de avançar seu programa de mísseis e destacam o papel negativo que a Rússia desempenha no cenário mundial como proliferador de programas de preocupação", afirma o Departamento de Estado.
Outro ação destacada foi fornecer à Síria equipamentos controlados pelo regime de não proliferação de armas químicas e biológicas. "As determinações ressaltam a necessidade contínua de todos os países permanecerem vigilantes aos esforços da Coreia do Norte e da Síria para avançar em seus programas de proliferação preocupantes", aponta o documento.
As sanções foram aplicadas contra as entidades russas Grupo Ardis; PFK Profpodshipnik; LLC e o indivíduo Igor Aleksandrovich Michurin. No caso norte-coreano, a entidade foi Segundo Gabinete de Relações Exteriores da Academia de Ciências Naturais e o indivíduo da Ri Sung Chol.

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