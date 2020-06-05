Estudo no Reino Unido não vê benefício em hidroxicloroquina na Covid-19

Swaminathan explicou que se referia ao ensaio clínico Recovery, realizado em território britânico. Ela disse que, como esse é um estudo grande e similar no seu desenho ao ensaio clínico Solidariedade, da própria OMS, a entidade tomou nota da informação. A cientista-chefe informou que os resultados reportados para ela eram preliminares e que agora aguarda os dados consolidados. "Certamente nosso comitê estará atento a esses resultados, conforme eles avançam."