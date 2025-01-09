'Estou morrendo', diz Pepe Mujica ao anunciar que câncer se espalhou

SÃO PAULO - O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, 89 anos, afirmou ao jornal local Búsqueda nesta quinta-feira (9) que o câncer de esôfago de que trata se espalhou para o fígado e que não há mais expectativa de contê-lo.

"Estou morrendo", disse ele ao veículo em sua chácara, em Rincón del Cerro, área rural de Montevidéu. "O câncer no esôfago está se espalhando para o fígado. Não consigo impedi-lo. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso nem fazer tratamento bioquímico nem cirurgia, porque meu corpo não aguenta."

"O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", acrescentou.

José Pepe Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 Crédito: AP

Mujica passou por uma cirurgia relacionada à doença em novembro. O procedimento instalou um stent, dispositivo metálico que se adere às paredes do tubo digestivo, no esôfago do líder. O equipamento, que se expande para permitir a passagem de comida, buscava facilitar a ingestão de alimentos por via oral depois que um exame mostrou um estreitamento do órgão afetado pelo câncer.

Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Ex-guerrilheiro, é uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, tendo passado 13 anos preso em condições desumanas, grande parte durante a ditadura militar (1973-1985).

O líder anunciou a descoberta do tumor no final de abril do ano passado. Em uma entrevista à Folha de S.Paulo duas semanas depois, ainda no início do tratamento, afirmou que os médicos tinham considerado o câncer "controlável e até erradicável".