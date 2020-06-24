Esperamos atingir 10 milhões de casos da Covid-19 na próxima semana, diz OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

Ghebreyesus informou que a OMS já recebeu notificação de mais de 9,1 milhões de casos da covid-19 pelo mundo, com mais de 470 mil mortes. "No último mês, quase 4 milhões de casos foram reportados", apontou. Segundo ele, a taxa atual de casos novos da doença é de cerca de 1 milhão por ano. Em suas declarações iniciais, ele falou sobre o trabalho da OMS e de parceiros para ampliar a oferta de oxigênio para pacientes nos diferentes países que precisem dele para enfrentar a doença.

O diretor-geral da OMS ainda comentou a decisão da Arábia Saudita de realizar neste ano a peregrinação do feriado muçulmano do Hajj de modo limitado. Segundo Ghebreyesus, a decisão foi baseada na avaliação de risco e na análise de diferentes cenários, seguindo diretrizes da própria OMS, para proteger os fiéis e minimizar o risco de transmissão. "A OMS apoia essa decisão", disse ele.

EPIDEMIA INTENSA NAS AMÉRICAS

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan afirmou que o quadro da epidemia da covid-19 "ainda é intenso" nas Américas, sendo "particularmente intenso" nas Américas Central e do Sul.

Em vários países continua a haver uma tendência "constante e preocupante" de aumento nos casos, que chegaram a altas semanais de 25% a 50% em algumas das nações, comentou Ryan, durante entrevista coletiva da entidade.