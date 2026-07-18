Espanha de 2010 e 2026: a comparação entre as duas seleções

O time titular da Espanha na final da Copa de 2010 (foto) tinha em média 59 participações pela seleção espanhola. Já os jogadores que começaram a semifinal da última terça-feira (14/7) disputaram em média 44 partidas. Crédito: Getty Images

Talvez os nomes não estejam tão na ponta da língua como em 2010. Mas o plantel atual do técnico Luis de la Fuente está concentrado para igualar a conquista da geração de ouro do país e erguer o troféu de campeão pela segunda vez neste domingo, 19 de julho, às 16 horas (de Brasília).

Certos paralelos são evidentes.

Um deles é a consistência. Ambas as equipes chegaram à Copa do Mundo depois de conquistarem a Eurocopa dois anos antes.

Na equipe campeã de 2010, apenas três titulares não haviam disputado a Euro 2008, na Áustria e na Suíça. E apenas dois atletas que entraram jogando na semifinal de terça-feira passada (14/7) contra a França não fizeram parte da seleção campeã da Europa de 2024, na Alemanha.

O interessante é que o plantel espanhol de 2026 tem idade média mais alta que o grupo selecionado pelo técnico Vicente del Bosque em 2010 (27,8 anos, contra 26,7). Mas eles têm menos experiência no cenário internacional (33 convocações, em média, contra 56).

Até o início da Copa deste ano, a Espanha não havia vencido uma única partida de mata-mata em Copas do Mundo, desde que ergueu o troféu na África do Sul, 16 anos atrás.

O celebrado recorde de 37 jogos sem derrota da equipe de De la Fuente, de fato, é impressionante. Ele iguala a melhor marca do mundo, atingida pela Itália, embora não considere uma derrota nos pênaltis frente a Portugal, na final da Liga das Nações do ano passado.

Esta equipe espanhola é a primeira a passar seis jogos sem sofrer gols em uma única Copa do Mundo.

Mas como podemos comparar a seleção espanhola campeã de 2010 com a finalista de 2026?

Goleiro

Iker Casillas (2010) x Unai Simón (2026)

Idade: 29,1 x 29,1

Partidas pela seleção: 110 x 65

Curiosamente, Casillas era apenas 14 dias mais velho que Simón quando disputou a final da Copa do Mundo de 2010. O lendário goleiro do Real Madri é o segundo jogador com mais participações pela seleção da Espanha, atrás apenas de Sergio Ramos.

Já Simón é um dos preferidos de De la Fuente. Ele estabeleceu o recorde do goleiro com mais partidas consecutivas em uma Copa do Mundo sem sofrer gols no tempo normal (seis), incluindo um jogo da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Laterais

Sergio Ramos e Joan Capdevila x Pedro Porro e Marc Cucurella

Idade: 24,3 e 32,4 x 26,8 e 28,0

Partidas pela seleção: 66 e 51 x 23 e 31

Depois de uma temporada disputada nos seus times ingleses (Tottenham e Chelsea, respectivamente), provavelmente poucas pessoas esperavam que Porro e Cucurella se destacassem nesta Copa do Mundo. Mas, na verdade, sua qualidade brilhou na América do Norte.

Eles têm menos participações na seleção espanhola do que tinham Ramos ou Capdevila, quando disputaram a final de 2010.

O lateral direito Ramos conquistou 28 troféus importantes durante uma carreira brilhante, principalmente no Real Madri. Já o lateral esquerdo Capdevila conquistou menos títulos, mas suas medalhas da Eurocopa e da Copa do Mundo são testemunhos do seu trabalho.

Sergio Ramos, Carles Puyol e Gerard Piqué formaram a espinha dorsal da vitoriosa defesa espanhola de 2010 Crédito: Getty Images

Zagueiros centrais

Carles Puyol e Gerard Piqué x Pau Cubarsi e Aymeric Laporte

Idade: 32,2 e 23,4 x 19,5 e 32,1

Partidas pela seleção: 89 e 22 x 19 e 53

O contraste entre o jovem e o veterano, observado na dupla de centrais do Barcelona, Puyol e Piqué, se repetiu no torneio deste ano, com Laporte e Cubarsi.

O conjunto de 2010 levou apenas dois gols na África do Sul. E, até aqui, Laporte, ex-jogador do Manchester City, e o adolescente Cubarsi, do Barcelona, sofreram apenas um.

Os dois também neutralizaram a ameaça dos temidos atacantes franceses Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé, na semifinal de terça-feira (14/7).

Meio-campo

Sergio Busquets e Xabi Alonso x Rodri e Fabián Ruiz

Idade: 22,0 e 28,6 x 30,1 e 30,3

Partidas pela seleção: 19 e 75 x 69 e 49

Busquets, do Barcelona, foi uma revelação da Copa de 2010, ao lado do robusto Alonso no meio-campo espanhol. Juntos, eles desarmavam as jogadas e ditavam as partidas, à frente da defesa espanhola.

Na Copa do Mundo de 2026, seu desempenho foi igualado por Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, e Ruiz, duas vezes campeão da Champions League.

Rodri, do Manchester City, particularmente, tem sido imenso. Ele faz mais passes do que qualquer outro jogador e ocupa o segundo lugar em desarmes.

Xavi Hernández e Andrés Iniesta conquistaram duas Eurocopas e uma Copa do Mundo pela Espanha, além de sete títulos espanhóis e quatro troféus da Champions League pelo Barcelona Crédito: Getty Images

Xavi Hernández e Andrés Iniesta x Dani Olmo e Alex Baena

Idade: 30,5 e 26,2 x 28,2 e 25,0

Partidas pela seleção: 93 e 48 x 57 e 23

Gols: 8 e 7 x 12 e 3

Mesmo com toda a inquestionável qualidade de Olmo e Baena na Copa deste ano, Xavi e Iniesta formaram uma das melhores parcerias de meio-campo da história do futebol, quando jogavam juntos pela Espanha e pelo Barcelona.

O escanteio cobrado por Xavi levou ao gol da vitória de Puyol na semifinal contra a Alemanha, na Copa de 2010. E Iniesta marcou o gol mais famoso da história do futebol espanhol, na final contra a Holanda.

Ataque

David Villa e Pedro x Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal

Idade: 28,6 e 23,0 x 19,2 e 29,2

Partidas pela seleção: 64 e 7 x 32 e 60

Gols: 42 e 1 x 7 e 30

Em um torneio marcado pelos superastros, Lamine Yamal certamente ainda não chegou ao auge, tendo marcado apenas um gol na competição.

Mas o adolescente sensação da Espanha ainda lidera sua equipe, ao lado do subestimado Oyarzabal, que marcou em média um gol a cada dois jogos pela seleção do seu país, incluindo seus cinco gols nesta Copa do Mundo.

Em 2010, Villa também marcou cinco gols e terminou como artilheiro da Copa, ao lado do uruguaio Diego Forlán, do holandês Wesley Sneijder e do alemão Thomas Müller.