Escola de arte se desculpa por foto manipulada para incluir negros

Imagem para divulgar escola de arte francesa foi modificada para incluir alunos negros Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma escola de arte francesa admitiu que uma foto de divulgação em seu site voltado a estudantes norte-americanos foi manipulada para inserir pessoas negras em meio ao grupo de brancos. Imagens de três pessoas negras substituíram rostos de alunos, enquanto outros tiveram apenas seu próprio rosto escurecido. A instituição pediu desculpas em um comunicado, mas disse que as alterações foram feitas por uma agência de comunicação dos Estados Unidos que não a consultou sobre a ação.

Alunos e ex-alunos da École Émile Cohl, em Lyon, criticaram nas redes sociais as modificações feitas na imagem, que na versão original não continha nenhum aluno negro. Outros internautas apoiaram as críticas, enfatizando a falta de diversidade.

Na foto original, não há estudantes negros Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após a repercussão negativa, a escola ordenou imediatamente que a foto fosse retirada do site e ainda enviou cartas de desculpas aos alunos e seus pais.

No comunicado, a escola afirmou que planeja abrir uma filial nos Estados Unidos. Por isso, contratou uma agência de comunicação americana para fazer a divulgação da instituição.





"Enviamos um certo número de documentos para uma agência de comunicação americana para destacar nossa faculdade", disse o diretor Antoine Rivière à revista "L'Express".

Segundo Rivière, o que aconteceu "é o oposto do que a Émile Cohl representa".