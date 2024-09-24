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Nos EUA

Equipe de Lula e seguranças de Biden se desentendem, e petista deixa evento

Auxiliares de presidente brasileiro tiveram entrada barrada em hotel em Nova York onde ocorria a Clinton Global Initiative
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2024 às 21:24

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 21:24

NOVA YORK, EUA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de participar de um evento organizado pela Fundação Clinton depois de um desentendimento entre a equipe do petista e seguranças do governo dos Estados Unidos.
O evento, chamado Clinton Global Initiative, ocorreu num hotel em Nova York, onde Lula está hospedado para participar da Assembleia-Geral da ONU.
De acordo com relatos feitos à reportagem por assessores de Lula, a confusão ocorreu porque a segurança do local foi reforçada após a aparição surpresa do presidente americano, Joe Biden.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula deixou local de evento, após desentendimento Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Lula e sua equipe chegaram a entrar no hotel, mas a partir de determinado espaço os agentes de segurança de Biden quiseram restringir a passagem de auxiliares do presidente brasileiro.
De acordo com auxiliares, estava combinado com os organizadores do evento como seria o acesso de Lula ao espaço restrito dos convidados, mas o acordo foi descumprido a partir do reforço da segurança com a chegada de Biden.
Após o desentendimento, Lula decidiu deixar o local. Integrantes do governo atribuem à situação a um aumento de tensão na segurança dos EUA, em meio a tentativas de assassinato na campanha eleitoral.

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