Equipe de Lula e seguranças de Biden se desentendem, e petista deixa evento

NOVA YORK, EUA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de participar de um evento organizado pela Fundação Clinton depois de um desentendimento entre a equipe do petista e seguranças do governo dos Estados Unidos.

O evento, chamado Clinton Global Initiative, ocorreu num hotel em Nova York, onde Lula está hospedado para participar da Assembleia-Geral da ONU

De acordo com relatos feitos à reportagem por assessores de Lula, a confusão ocorreu porque a segurança do local foi reforçada após a aparição surpresa do presidente americano, Joe Biden

Lula deixou local de evento, após desentendimento Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Lula e sua equipe chegaram a entrar no hotel, mas a partir de determinado espaço os agentes de segurança de Biden quiseram restringir a passagem de auxiliares do presidente brasileiro.

De acordo com auxiliares, estava combinado com os organizadores do evento como seria o acesso de Lula ao espaço restrito dos convidados, mas o acordo foi descumprido a partir do reforço da segurança com a chegada de Biden.