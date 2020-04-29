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Estados Unidos

'Encorajamos governadores em planos para reabertura da economia', diz Trump

Segundo previsões do presidente norte-americano o terceiro trimestre deste ano 'será um período de transição' para a economia do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:59

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:59

Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump
Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 29, que tem mantido contato com governadores, os quais têm apresentado a ele seus planos para reabertura da economia, assim que o país tiver superado o quadro de pandemia de coronavírus. "Encorajamos os governadores nos planos para reabertura", disse Trump, durante reunião na Casa Branca com lideranças empresariais.
"Todos os governadores querem reabrir a economia, e também as pessoas", afirmou o presidente americano. Trump previu que o terceiro trimestre deste ano "será um período de transição" para a economia do país, enquanto o quarto trimestre "deve ser muito bom" e em 2021 o quadro deve ser "ótimo".
Em sua fala aos executivos, Trump lembrou que os EUA têm realizado milhões de testes para coronavírus "da mais alta qualidade" para mapear a doença e permitir a retomada econômica. Segundo ele, o país fez a coisa certa ao fechar sua economia, enquanto o governo federal tem trabalhado junto com os Estados para lidar com esse quadro.
Presente na reunião, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, também afirmou que tem havido progressos para a reabertura da economia. Mnuchin citou brevemente o trabalho do governo e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para a concessão de crédito, a fim de apoiar as empresas e a população em geral.

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