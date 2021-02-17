Elon Musk perde posto de mais rico do mundo após ações da Tesla caírem

Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla Crédito: Reuters/Folhapress

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, perdeu o posto de homem mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg.

Com a queda de 2,4% das ações da Tesla nesta terça-feira (16), a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia, e Jeff Bezos, ex-presidente da Amazon, retomou o primeiro lugar da lista de bilionários.

Bezos tem fortuna estimada em US$ 191 bilhões (R$ 1,027 trilhão), US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) a frente de Musk, que soma US$ 190 bilhões (R$ 1,022 trilhão).

Musk havia assumido a liderança no fim de janeiro, após a valorização em oito vezes das ações da Tesla, que se tornou a montadora mais valiosa do mundo no ano passado, ultrapassando a Toyota.

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