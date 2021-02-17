Elon Musk perde posto de mais rico do mundo após ações da Tesla caírem

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, perdeu o posto de homem mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg.
Com a queda de 2,4% das ações da Tesla nesta terça-feira (16), a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia, e Jeff Bezos, ex-presidente da Amazon, retomou o primeiro lugar da lista de bilionários.
Bezos tem fortuna estimada em US$ 191 bilhões (R$ 1,027 trilhão), US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) a frente de Musk, que soma US$ 190 bilhões (R$ 1,022 trilhão).
Musk havia assumido a liderança no fim de janeiro, após a valorização em oito vezes das ações da Tesla, que se tornou a montadora mais valiosa do mundo no ano passado, ultrapassando a Toyota.
CONFIRA A LISTA:
- Jeff Bezos: US$ 191 bilhões;
- Elon Musk: US$ 190 bilhões;
- Bill Gates: US$ 137 bilhões;
- Bernard Arnault: US$ 116 bilhões;
- Mark Zuckerberg: US$ 104 bilhões;
- Zhong Shanshan: US$ 97,4 bilhões;
- Larry Page: US$ 97,4 bilhões;
- Sergey Brin: US$ 94,2 bilhões;
- Warren Buffett: US$ 93,2 bilhões;
- Steve Ballmer: US$ 87,6 bilhões.