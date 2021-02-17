Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Elon Musk perde posto de mais rico do mundo após ações da Tesla caírem
Jeff Bezos em 1º no ranking

Elon Musk perde posto de mais rico do mundo após ações da Tesla caírem

Com a queda de 2,4% das ações da Tesla nesta terça-feira (16), a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:26

Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla
Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla Crédito: Reuters/Folhapress
Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, perdeu o posto de homem mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg.
Com a queda de 2,4% das ações da Tesla nesta terça-feira (16), a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia, e Jeff Bezos, ex-presidente da Amazon, retomou o primeiro lugar da lista de bilionários.
Bezos tem fortuna estimada em US$ 191 bilhões (R$ 1,027 trilhão), US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) a frente de Musk, que soma US$ 190 bilhões (R$ 1,022 trilhão).
Musk havia assumido a liderança no fim de janeiro, após a valorização em oito vezes das ações da Tesla, que se tornou a montadora mais valiosa do mundo no ano passado, ultrapassando a Toyota.

CONFIRA A LISTA:

  1. Jeff Bezos: US$ 191 bilhões;
  2. Elon Musk: US$ 190 bilhões;
  3. Bill Gates: US$ 137 bilhões;
  4. Bernard Arnault: US$ 116 bilhões;
  5. Mark Zuckerberg: US$ 104 bilhões;
  6. Zhong Shanshan: US$ 97,4 bilhões;
  7. Larry Page: US$ 97,4 bilhões;
  8. Sergey Brin: US$ 94,2 bilhões;
  9. Warren Buffett: US$ 93,2 bilhões;
  10. Steve Ballmer: US$ 87,6 bilhões.

Veja Também

Mercado financeiro prevê Selic em 3,75% ao ano no fim de 2021

Pesquisadora da FGV: "Será muito difícil a economia não piorar em 2021"

Governo lança renegociação de dívidas da pandemia com até 70% de desconto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados