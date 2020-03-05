Elizabeth Warren desiste de candidatura democrata à presidência dos EUA

A senadora de Massachusetts foi a 5ª pré-candidata a deixar a disputa Crédito: Reprodução/Flickr - Gage Skidmore

A senadora Elizabeth Warren desistiu nesta quinta (5) de concorrer à indicação do Partido Democrata para a disputa pela presidência dos EUA com Donald Trump.

Warren estava em terceiro entre os candidatos que ainda restavam no pleito, mas muito distante dos dois primeiros colocados, Joe Biden e Bernie Sanders. Ela teve mau desempenho na última terça-feira (3) (a Super Terça), quando 14 estados e um território norte-americanos votaram nas primárias democratas, e não venceu nem em seu próprio estado, Massachusetts, onde acabou em terceiro lugar.

A senadora ainda não informou se vai endossar algum dos candidatos que sobraram no pleito.

No comunicado que divulgou para anunciar sua desistência, Warren se disse orgulhosa de seus apoiadores e afirmou que a campanha trouxe mudanças que "terão efeitos nos anos por vir".

"Não atingimos nosso objetivo, mas o que fizemos juntos -o que vocês fizeram- fez uma diferença duradoura. Não é a escala de diferença que queríamos, mas importa."

A senadora também destacou a arrecadação de sua campanha. "Fizemos tudo isso sem vender acesso por dinheiro. Juntas, 1,25 milhão de pessoas deram mais de US$ 112 milhões [R$ 519 milhões] para ajudar essa campanha".

No final do ano passado, ela chegou a ficar em primeiro lugar na disputa democrata, mas sua campanha acabou perdendo fôlego. De viés progressista, a senadora disputava votos com o senador Bernie Sanders, também da esquerda do Partido Democrata.