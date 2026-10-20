Eleição no Brasil é a mais importante para o mundo fora dos EUA em 2026, diz Daron Acemoglu

Acemoglu – A chave — e isso é muito importante para países como o Brasil, que ainda têm uma grande classe trabalhadora e devem confiar na combinação entre tecnologia, capital e trabalho para crescer — é que precisamos que a IA se transforme em uma ferramenta a serviço dos trabalhadores. Ela precisa aperfeiçoar conhecimento, capacidade de resolução de problemas e, mais importante, deve produzir novas tarefas. Defendo no livro que isso é possível, porque não há barreiras tecnológicas para criar uma IA pró-trabalhadores. É apenas uma questão de escolha. Nós estamos decidindo não desenvolvê-la.