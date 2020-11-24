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Covid-19

Eficácia da Sputnik V chega a 95% após a 2ª dose, destaca fabricante

Os resultados foram obtidos com base na análise de dados de 18.794 voluntários, que receberam as duas doses da vacina (ou do placebo)

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:09
Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
Vacina russa Sputnik V apresentou eficácia acima de 95% Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels
A vacina russa Sputnik V apresentou eficácia acima de 95% após a segunda dose, segundo anúncio feito por representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante do imunizante. Com apenas uma dose, a eficiência é de 91,4%.
A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias.
Os resultados foram obtidos com base na análise de dados de 18.794 voluntários, que receberam as duas doses da vacina (ou do placebo).
Ao todo, 40 mil voluntários participam da análise de fase três.
Os dados de eficiência ainda não foram publicados ainda em revista revisada por pares.

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