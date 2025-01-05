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Edmundo González diz que irá à Venezuela tomar posse no lugar de Maduro

O ex-candidato presidencial da oposição garantiu que o seu objetivo é viajar para Caracas para assumir o governo que contesta Nicolás Maduro, mas não revelou detalhes sobre como faria para realizar seu plano
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 jan 2025 às 21:44

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 21:44

Imagem BBC Brasil
Edmundo González saiu da Venezuela em setembro para se exilar na Espanha Crédito: Reuters
O líder da oposição venezuelana, Edmundo González, afirmou neste sábado que seu objetivo é viajar para a Venezuela para tomar posse na próxima semana. Ele garante que contou com o apoio maioritário dos cidadãos nas eleições presidenciais de julho passado.
De Buenos Aires, onde se encontrou com o presidente da Argentina, González afirmou que tem "toda intenção de chegar à Venezuela" no dia 10 de janeiro, data da mudança de governo.
"Minha intenção é ir à Venezuela simplesmente para tomar posse do mandato que os venezuelanos me deram quando me elegeram com 7 milhões de votos para servir como presidente", declarou González à imprensa, após se reunir com o presidente Javier Milei.
Conforme estabelece a Constituição da Venezuela, a mudança de governo deve ocorrer no dia 10 de janeiro. Nas eleições de 28 de julho do ano passado, o presidente Nicolás Maduro e Edmundo González se enfrentaram.
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Javier Milei e Edmundo González acenam para venezuelanos em Buenos Aires Crédito: Getty Images

Ele vai conseguir entrar na Venezuela?

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Milhares de venezuelanos foram à Praça de Maio, em frente à Casa Rosada Crédito: Getty Images
Questionado sobre como entraria na Venezuela, González disse que deveria reservar os detalhes: "Não posso dizer nada porque as circunstâncias hoje são muito complicadas", afirmou.
O político e antigo embaixador, de 75 anos, deixou a Venezuela para se exilar em Espanha em setembro do ano passado, depois de um juiz ter emitido um mandado de detenção contra ele relacionado com o dia das eleições de 28 de julho.
Na quinta-feira, o governo de Maduro ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levassem à captura do líder da oposição.
Imagem BBC Brasil
"Estamos prestes a terminar", disse González aos seus seguidores. Crédito: Getty Images
Pela manhã, González teve uma reunião privada com o presidente argentino, Javier Milei, na Casa Rosada. Conversaram sobre as estratégias econômicas que Milei tem implementado em seu país e como poderiam ser implementadas na Venezuela, segundo explicou González.
Após a reunião, os dois líderes políticos saíram à varanda do palácio presidencial para cumprimentar milhares de venezuelanos que se reuniram na Praça de Maio.
"Muito animado com a receptividade dos venezuelanos na Praça de Maio pela manhã. Uma grande concentração. Agradeço o reconhecimento que o presidente Milei me fez, como presidente eleito da Venezuela. Hoje, mais do que nunca, me sinto mais próximo geográfica e emocionalmente para cumprir o mandato que os venezuelanos nos deram nas eleições de julho passado", disse González.
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A oposição garante ter as atas que validam a sua vitória, enquanto o partido no poder apoiou a declaração do Conselho Nacional Eleitoral Crédito: Getty Images
O líder da oposição venezuelana completou assim a primeira etapa da sua viagem pelo continente americano. Na noite deste sábado ele estará em Montevidéu para se reunir com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Depois ele viajará para os Estados Unidos.
Em sua agenda, garantiu González, está uma conversa com o presidente Joe Biden, bem como um encontro com líderes do Congresso. Sobre um possível encontro com o presidente eleito Donald Trump, o venezuelano disse que nada está finalizado ainda.
"Aguardamos definições das novas autoridades que ainda não foram definidas", explicou.
Imagem BBC Brasil
González pediu a liberdade dos presos políticos na Venezuela Crédito: Getty Images
Em uma mensagem final aos venezuelanos que o apoiam, González disse que o projeto político que lidera juntamente com María Corina Machado está próximo de virar realidade.
"Não percam a fé, porque esta é uma campanha muito longa, muito difícil, que desenvolvemos há muito tempo e que estamos prestes a terminar", expressou.

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