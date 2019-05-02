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Drake elogia feito de Arya Stark, de 'Game of thrones' ao receber prêmio

"Uma saudação a Arya Stark por representar todo aquele trabalho semana passada", declarou o canadense

Publicado em 

02 mai 2019 às 14:10

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 14:10

30/05/2018 - Drake no clipe de Hotline Bling Crédito: Divulgação
O cantor Drake, elogiou a personagem Arya Stark (Maisie Williams), de "Game of thrones" (HBO), ao agradecer pelo prêmio que levou no Billboard Music Awards 2019, nesta quarta-feira (1°). 
"Uma saudação a Arya Stark por representar todo aquele trabalho semana passada", declarou o canadense ao receber o troféu de Melhor Álbum Billboard 200 por "Scorpion", disse o rapper.
Fã da série, o cantor se referiu ao último episódio exibido no domingo (30) em que a personagem de Maisie Williams, 22, foi o grande destaque na história. Na trama, Arya Stark se prova a grande assassina que é, dando conta sozinha de vários dos mortos.
Internautas foram um pouco mais longe, e acham que o elogio de Drake pode ser o fim da personagem na série, devido à sua fama de pé frio. O astro do rap é recorde em fazer times de futebol perderem uma partida, após sair com seus jogadores. A suspeita de maldição levou a equipe italiana AS Roma, em abril, a proibir seus jogadores de "tirar fotos com Drake até o final da temporada", publicou o jornal Huffpost.
Aqui no Brasil, quem tem fama de pé frio, é Mick Jagger, 75. Ele derrubou o próprio país, a Inglaterra, que disputava uma vaga na final da Copa do Mundo na Rússia, no ano passado. Os ingleses perderam para a Croácia por 2 a 1, e os internautas não perdoaram. Para eles, o motivo por trás da derrota tinha nome e sobrenome: Mick Jagger. 

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