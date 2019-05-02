Drake elogia feito de Arya Stark, de 'Game of thrones' ao receber prêmio

30/05/2018 - Drake no clipe de Hotline Bling Crédito: Divulgação

Game of thrones" (HBO), ao agradecer pelo prêmio que levou no Billboard Music Awards 2019, nesta quarta-feira (1°). O cantor Drake, elogiou a personagem Arya Stark (Maisie Williams), de "" (HBO), ao agradecer pelo prêmio que levou no Billboard Music Awards 2019, nesta quarta-feira (1°).

"Uma saudação a Arya Stark por representar todo aquele trabalho semana passada", declarou o canadense ao receber o troféu de Melhor Álbum Billboard 200 por "Scorpion", disse o rapper.

Fã da série, o cantor se referiu ao último episódio exibido no domingo (30) em que a personagem de Maisie Williams, 22, foi o grande destaque na história. Na trama, Arya Stark se prova a grande assassina que é, dando conta sozinha de vários dos mortos.

Internautas foram um pouco mais longe, e acham que o elogio de Drake pode ser o fim da personagem na série, devido à sua fama de pé frio. O astro do rap é recorde em fazer times de futebol perderem uma partida, após sair com seus jogadores. A suspeita de maldição levou a equipe italiana AS Roma, em abril, a proibir seus jogadores de "tirar fotos com Drake até o final da temporada", publicou o jornal Huffpost.