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Economia

Dono da AliExpress classifica estúpida guerra comercial de EUA e China

Para Jack Ma, governo chinês deve inovar, o que deve ser feito mesmo que ameace interesses antigos

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 12:15
Jack Ma Crédito: Fotos públicas
A guerra comercial entre Estados Unidos e China é a "coisa mais estúpida do mundo". A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo empresário Jack Ma, fundador da empresa mais valiosa da Ásia, o Alibaba Group Holding Ltd., conglomerado que tem a Aliexpress entre suas empresas.
Os dois países estabeleceram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em bens uns dos outros e o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre o restante das exportações de US$ 500 bilhões para os Estados Unidos se a disputa comercial não puder ser resolvida. Em setembro, Ma fez um grave alerta sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China: a disputa poderia durar 20 anos e ter um impacto maior do que a maioria das pessoas acredita.
A mudança da China para um modelo de importação será um grande problema para muitas empresas, mas também será uma boa oportunidade para muitos consumidores
Jack Ma, fundador da Alibaba
 
O empresário acrescentou que o déficit comercial dos EUA com a China, que Trump culpou por diversos males econômicos, ajudou a criar empregos nos Estados Unidos e sem ele o país teria grandes problemas. Ma também disse que o governo não deve se preocupar com a inovação, o que deve ser feito mesmo se ela ameaçar interesses antigos.
"Minha opinião é: não se preocupe com a tecnologia. As pessoas que se preocupam com a tecnologia são, primeiro, as pessoas mais velhas; o segundo, o governo; e, terceiro, as pessoas bem-sucedidas. Elas detestam e se preocupam com isso. Eu nunca vejo jovens preocupados com a tecnologia", concluiu.

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