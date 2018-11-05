Dono da AliExpress classifica estúpida guerra comercial de EUA e China

Jack Ma Crédito: Fotos públicas

A guerra comercial entre Estados Unidos e China é a "coisa mais estúpida do mundo". A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo empresário Jack Ma, fundador da empresa mais valiosa da Ásia, o Alibaba Group Holding Ltd., conglomerado que tem a Aliexpress entre suas empresas.

Os dois países estabeleceram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em bens uns dos outros e o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre o restante das exportações de US$ 500 bilhões para os Estados Unidos se a disputa comercial não puder ser resolvida. Em setembro, Ma fez um grave alerta sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China: a disputa poderia durar 20 anos e ter um impacto maior do que a maioria das pessoas acredita.

A mudança da China para um modelo de importação será um grande problema para muitas empresas, mas também será uma boa oportunidade para muitos consumidores Jack Ma, fundador da Alibaba





O empresário acrescentou que o déficit comercial dos EUA com a China, que Trump culpou por diversos males econômicos, ajudou a criar empregos nos Estados Unidos e sem ele o país teria grandes problemas. Ma também disse que o governo não deve se preocupar com a inovação, o que deve ser feito mesmo se ela ameaçar interesses antigos.