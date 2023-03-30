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Decisão do júri

Donald Trump é indiciado nos EUA em caso de suborno a atriz pornô

Republicano se torna o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a responder formalmente por um crime

Publicado em 30 de Março de 2023 às 19:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2023 às 19:50
NOVA YORK - Um grande júri em um tribunal de Nova York votou para autorizar o indiciamento do ex-presidente americano Donald Trump, no caso que investiga o pagamento de suborno a atriz pornô Stormy Daniels para ocultar um caso que ela teve com o republicano antes de sua campanha a presidente em 2016. A decisão do júri foi obtida nesta quinta-feira (30), pelo jornal The New York Times e confirmada por um dos advogados do ex-presidente à agência Associated Press.
A abertura de um processo criminal contra Trump, pré-candidato nas eleições de 2024, deve ter implicações políticas tanto no Partido Republicano, no qual ele é favorito nas primárias contra o governador da Flórida, Ron DeSantis. Há duas semanas, Trump tentou mobilizar seus seguidores ao anunciar que seria preso. Uma detenção, no entanto, ainda não está no horizonte.
o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Donald Trump é pré-candidato às eleições de 2024 nos EUA Crédito: SUE OGROCKI
A procuradoria do Estado de NY deve apresentar formalmente nos próximos dias as acusações contra o ex-presidente. Como o processo está sob segredo, ainda não estão claros por quais nem quantos crimes Trump responderá. Com isso, Trump se torna o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a responder formalmente por um crime.
Pela lei americana, que é inspirada no direito britânico, a procuradoria pode recorrer à votação de um grande júri para que um suspeito de um crime seja indiciado formalmente, em vez de a acusação ser autorizada por um magistrado, como ocorre no Brasil. No caso de Trump, a equipe do procurador Alvin Bragg optou por recorrer à decisão do grande júri sobre o indiciamento do ex-presidente no caso Stormy Daniels.

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