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BBC Brasil

Domo de Ferro: como funciona o sistema de defesa israelense de interceptação

O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 abr 2024 às 11:00

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 11:00

Imagem BBC Brasil
Imagem de maio de 2023 mostra lançamento do Domo de Ferro Crédito: GETTY IMAGES
Em meio ao ataque do Irã a Israel no sábado (13/4), sirenes foram disparadas e o Domo de Ferro, sistema de defensa antimísseis, foi visto em operação, segundo correspondentes da BBC em Jerusalém.
O sistema usa radar para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não têm.
Entenda a seguir como funciona o Domo de Ferro, que tem sido uma ferramenta de Israel contra foguetes disparados pelo Hamas a partir de Gaza.

Como funciona o Domo de Ferro?

O Domo de Ferro foi projetado para proteger contra armas de curto alcance e opera em todas as condições climáticas.
O sistema usa radar para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não o fazem.
Mísseis interceptadores são disparados apenas contra foguetes que deverão atingir áreas povoadas, segundo os responsáveis.
O sistema consiste em baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Existem versões fixas e móveis do sistema.
Os interceptores são lançados verticalmente a partir dessas unidades móveis ou estacionárias. Eles então detonam os mísseis no ar.

Quando o Domo de Ferro foi usado pela primeira vez?

Imagem BBC Brasil
Israel diz que o Domo de Ferro tem uma taxa de sucesso de 90% Crédito: Getty Images
O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, grupo militante baseado no sul do Líbano.
O Hezbollah lançou milhares de foguetes contra Israel, causando enormes danos e matando dezenas de cidadãos.
Em resposta, Israel disse que desenvolveria um novo escudo de defesa antimísseis.
O Domo de Ferro foi criado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, com apoio dos Estados Unidos.
O sistema foi especialmente concebido para ajudar a combater armas rudimentares, como foguetes disparados de Gaza.
O sistema foi usado pela primeira vez em combate em 2011, quando derrubou um míssil disparado da Faixa de Gaza.
Em 2019, os EUA anunciaram que comprariam e testariam algumas baterias do Domo de Ferro.
Em outra ocasião, os militares de Israel disseram que o Domo de Ferro tem uma taxa de sucesso de até 90%.

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