Domo de Ferro: como funciona o sistema de defesa israelense de interceptação

Imagem de maio de 2023 mostra lançamento do Domo de Ferro Crédito: GETTY IMAGES

O sistema usa radar para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não têm.

Como funciona o Domo de Ferro?

O Domo de Ferro foi projetado para proteger contra armas de curto alcance e opera em todas as condições climáticas.

O sistema usa radar para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não o fazem.

Mísseis interceptadores são disparados apenas contra foguetes que deverão atingir áreas povoadas, segundo os responsáveis.

O sistema consiste em baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Existem versões fixas e móveis do sistema.

Os interceptores são lançados verticalmente a partir dessas unidades móveis ou estacionárias. Eles então detonam os mísseis no ar.

Quando o Domo de Ferro foi usado pela primeira vez?

Israel diz que o Domo de Ferro tem uma taxa de sucesso de 90% Crédito: Getty Images

O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, grupo militante baseado no sul do Líbano.

O Hezbollah lançou milhares de foguetes contra Israel, causando enormes danos e matando dezenas de cidadãos.

Em resposta, Israel disse que desenvolveria um novo escudo de defesa antimísseis.

O Domo de Ferro foi criado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, com apoio dos Estados Unidos.

O sistema foi especialmente concebido para ajudar a combater armas rudimentares, como foguetes disparados de Gaza.

O sistema foi usado pela primeira vez em combate em 2011, quando derrubou um míssil disparado da Faixa de Gaza.

Em 2019, os EUA anunciaram que comprariam e testariam algumas baterias do Domo de Ferro.