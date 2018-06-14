Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Dois dias após histórica cúpula, Trump celebra aniversário de 72 anos
"Excelente saúde"

Dois dias após histórica cúpula, Trump celebra aniversário de 72 anos

Em 2016, aos 70 anos, ele se transformou no político de mais idade a assumir pela primeira vez a presidência dos EUA

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 10:38
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: John Locher
O presidente dos EUA, Donald Trump, chega nesta quinta-feira, 14, aos 72 anos, dois dias após a histórica cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura.
No fim de 2016, aos 70 anos, Trump se transformou no político de mais idade a assumir pela primeira vez a presidência dos EUA. Ronald Reagan tinha 73 anos quando foi reeleito em 1984.
A saúde do republicano, tanto física quanto mental, desperta muito interesse em seu país. Em janeiro, ele realizou sua primeira consulta médica desde que chegou ao poder. O médico da Casa Branca, Ronny Jackson, disse que o presidente está em um excelente estado de saúde.
Antes de ser eleito, os responsáveis por sua campanha tornaram pública, em dezembro de 2015, uma nota escrita pelo médico pessoal do republicano na época, Harold Bornstein, na qual garantia que se Trump for eleito, posso afirmar sem equívocos que será a pessoa com melhor saúde já eleita à presidência dos EUA.
No começo de maio, Bornstein afirmou à emissora CNN que Trump o havia ditado inteiramente esta carta. Ele também disse à NBC que, em fevereiro de 2017, três pessoas próximas ao magnata foram ao gabinete dele e retiraram todos os dossiês relacionados ao chefe da Casa Branca. A ação foi realizada dias depois que o médico disse ao jornal The New York Times que o republicano tomava remédios para estimular o crescimento do cabelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados