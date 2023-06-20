Documentário BBC | Os crimes de guerra 'apagados' da internet

Potenciais provas de crimes vêm sendo removidas das redes sociais.

Cada vez mais atrocidades ocorridas em zonas de guerra – de Ucrânia a Síria e Sudão – estão sendo documentadas nas redes sociais, e esse tipo de material pode servir de prova em futuras acusações relacionadas a crimes de guerra.

Mas pessoas entrevistadas pela BBC dizem que conteúdo do tipo tem sido removido pelas gigantes de tecnologia, por meio de ferramentas de inteligência artificial. O objetivo é poupar os usuários de ter acesso a conteúdos violentos e explícitos.

O problema é que, no processo, evidências de violações de direitos humanos estão sendo perdidas para sempre.