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BBC News

Documentário BBC | Os crimes de guerra 'apagados' da internet

Pessoas entrevistadas pela BBC dizem que conteúdo sobre possíveis crimes de guerra tem sido removido de redes sociais
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 jun 2023 às 06:00

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 06:00

Potenciais provas de crimes vêm sendo removidas das redes sociais.
Cada vez mais atrocidades ocorridas em zonas de guerra – de Ucrânia a Síria e Sudão – estão sendo documentadas nas redes sociais, e esse tipo de material pode servir de prova em futuras acusações relacionadas a crimes de guerra.
Mas pessoas entrevistadas pela BBC dizem que conteúdo do tipo tem sido removido pelas gigantes de tecnologia, por meio de ferramentas de inteligência artificial. O objetivo é poupar os usuários de ter acesso a conteúdos violentos e explícitos.
O problema é que, no processo, evidências de violações de direitos humanos estão sendo perdidas para sempre.
Confira as implicações – e quem vem lutando contra isso – neste documentário da BBC.

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