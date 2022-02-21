Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Diante de crise na Ucrânia, Biden concorda 'a princípio' em se reunir com Putin
Crise na Ucrânia

Diante de crise na Ucrânia, Biden concorda 'a princípio' em se reunir com Putin

A proposta de um encontro entre os dois líderes foi apresentada pelo presidente da França, Emmanuel Macron

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 10:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 fev 2022 às 10:11
O presidente dos Estados UnidosJoe Biden, concordou "a princípio" em se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a crise na Ucrânia. A proposta de um encontro de cúpula entre os dois líderes foi apresentada a ambos pelo presidente da França, Emmanuel Macron, neste domingo, dia 20.
Emmanuel Macron, presidente da França
Emmanuel Macron, presidente da França. Crédito: Reprodução/Twitter
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou em nota que o governo americano coloca a não invasão da Ucrânia como condição para um encontro de Biden com Putin. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, vão se reunir na quinta-feira, 24, na Europa, para definir detalhes da cúpula entre Biden e Putin.
"Sempre estamos prontos para a diplomacia. Mas também estamos sempre prontos para impor consequências duras com rapidez se a Rússia preferir a guerra", diz o comunicado divulgado por Psaki. 

Veja Também

EUA acusam Rússia de criar listas de ucranianos "a serem mortos"

EUA dizem que 'solidariedade' de Bolsonaro à Rússia vem na pior hora

Não vejo sinal de invasão iminente da Ucrânia pela Rússia, diz especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emmanuel macron Estados Unidos rússia Mundo Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados