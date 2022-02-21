Diante de crise na Ucrânia, Biden concorda 'a princípio' em se reunir com Putin

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou em nota que o governo americano coloca a não invasão da Ucrânia como condição para um encontro de Biden com Putin. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, vão se reunir na quinta-feira, 24, na Europa, para definir detalhes da cúpula entre Biden e Putin.