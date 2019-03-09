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8 de março

Dia Internacional da Mulher é marcado por atos em vários países

Mulheres protestam por igualdade de direitos e fim do machismo

Publicado em 

08 mar 2019 às 21:45

Publicado em 08 de Março de 2019 às 21:45

O Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta sexta-feira (8) com atos em várias partes do mundo. Mulheres foram às ruas para pedir igualdade de direitos e combate à violência.
ALEMANHA
Manifestações, convocadas por organizações de direitos das mulheres e dos refugiados, irão ocorrer em símbolos da capital Belrim, como no monumento a Clara Zetkin e na Praça Alexanderplatz. Os principais temas são pobreza entre idosos, desigualdade salarial e de condições de trabalho entre homens e mulheres. As manifestantes protestam contra a diferença salarial de 21%.
Pela primeira vez, a data é feriado na capital Berlim. Nos demais 15 estados do país, é dia normal de trabalho.
ARGÉLIA
No país, mulheres, envoltas em bandeiras do país, se juntaram aos protestos contra a candidatura à reeleição do presidente Abdelaziz Buteflika. Com 82 anos, Buteflika governa o país há 20 anos e quer disputar o quinto mandato.
ARGENTINA
Mulheres foram às ruas, fizeram paralisações parciais ou totais e reuniões nos locais de trabalho para marcar a data e cobrar igualdade e fim da violência.
BANGLADESH
Atos pedem igualdade para homens e mulheres no ambiente de trabalho.
ESPANHA
Organizações feministas, sociais e sindicatos promoveram um dia com greve, paralisações e atos. Mulheres que atuam em vários setores não foram trabalhar e participaram dos atos que reivindicaram igualdade de oportunidades, combate à violência machista e às agressões sexuais.
Na Espanha, mulheres fazem greve por igualdade de oportunidades no país Crédito: Sergio Perez/Reuters/
FRANÇA
 
 
ISTAMBUL
Dia Internacional da Mulher em Istambul Crédito: Kemal Aslan/Reuters
 
PAQUISTÃO
Mulheres participaram da Marcha Aurat pelo segundo ano consecutivo. Protestaram por direitos, contra a violência e defendem que a mulher não seja vista como objeto.
TURQUIA
Dia Internacional da Mulher na Turquia Crédito: Murad Sezer/Reuters
 

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